Киев, 31 января. ЛНР и ДНР будут побеждены украинскими силовиками в считанные недели, если республикам Донбасса перестанет помогать Россия, утверждает начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления главного управления персоналом генштаба ВСУ, полковник Михаил Щербина.

По мнению Щербины, желающих отдать жизнь за свободу Донбасса «абсолютно мизерное количество». Украинский военный считает, что основной контингент корпусов Народной милиции — «местные бандиты, искатели приключений и разная сволочь», при этом бойцов ВСУ мирные жители встречали бы как «освободителей».

«Находясь в Донбассе, мы, выходя в город, никогда не «увешивались» автоматами, гранатами. Мы не чувствовали никаких проявлений агрессии или неуважения. Напротив, чаще всего местные жители предлагали помощь», — заявил Щербина в интервью киевскому изданию «День».

Представитель генштаба ВСУ убежден, что украинская армия способна зачистить ЛНР и ДНР за две–три недели, однако есть условие, которое якобы мешает Киеву реализовать свой план.

«Единственное условие — невмешательство российской армии», — заявил Щербина.

После государственного переворота на Украине Луганск и Донецк объявили в 2014 году о независимости. Киев обвинил Россию во «вмешательстве» и причастности к боевым действиям на юго-востоке страны. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, более того, заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело кризис.

Осенью прошлого года Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса и разведение сил на линии соприкосновения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на прошлой неделе заявила, что начавшееся разведение в Золотом и Петровском до сих пор фактически не завершено из-за Киева.