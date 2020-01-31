Мисик попыталась оправдать погодой отсутствие протестов против поправок к конституции

Москва, 31 января. Одно из самых молодых лиц «оппозиции» Ольга Мисик, прославившаяся в Сети после незаконных митингов, прошедших в столице летом 2019 года, вышла на очередной «пикет». Девушка выступила против изменения Конституции РФ, не разобравшись в сути поправок.

С протестующей Мисик побеседовал журналист, которому девушка сообщила, что выступает против поправок, так как они якобы усиливают власть президента.

«Это повышает президентские полномочия, уменьшая полномочия прочих органов власти, учиняя тем самым в стране президентскую диктатуру», — заявила она.

Проблема в том, что на самом деле поправки к конституции как раз передают часть президентских полномочий Госдуме РФ и Совету Федерации. Слова Мисик говорят о том, что она либо не прочитала предлагаемые поправки, либо не поняла их смысла. Также есть вероятность, что девушка сознательно врет своей аудитории, ведь в основном к юной Мисик прислушивается молодежь, не читавшая ни старый, ни обновленный вариант конституции.

Помимо этого, девушка попыталась объяснить, почему не наблюдается массовых протестов против поправок к основному закону. Сначала она отметила, что изменения конституции россияне воспринимают положительно, поэтому волнений ждать не стоит. Однако буквально в следующем предложении Мисик сказала, что «россияне не жгут покрышки, потому что зима, холодно, и все заняты делами». Девушка пообещала, что «все случится» в сезон отпусков и по другим поводам.

Из противоречивых и нелогичных заявлений Мисик видно, что юное «лицо оппозиции» пока не овладело ораторским искусством. Кроме того, девушке довольно трудно доносить мысли до аудитории, поскольку она страдает заиканием. Еще летом Мисик пригласили на радиостанцию «Эхо Москвы», и понять смысл ее слов было практически невозможно, передает Nation News.

С того эфира прошло уже несколько месяцев, однако ситуация с речью Мисик никак не улучшилась. Видимо, западные кураторы хотят использовать в своих целях образ юной и наивной девушки, которую якобы преследует власть.