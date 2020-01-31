Адвокат опроверг прекращение дела против сестер Хачатурян

Адвокат родственников убитого Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили заявил, что новость о прекращении уголовного преследования сестер Хачатурян не является правдой. От этом он рассказал 31 января на пресс-конференции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы поставили под сомнение сам мотив совершения преступления, проведенные экспертизы. Экспертом были предоставлены всего два тома, и один том не имеет значения», — отметил юрист.

В этой связи адвокат сестер убитого Михаила Хачатуряна настаивает на проведении повторной экспертизы в другом учреждении и считает необходимым пересмотреть мотив преступления.

«Сегодня вопрос о прекращении дела не стоит. Напротив, вопрос стоит о самом мотиве преступления. Полагаю, девушки совершили преступление не в силу наличия психического расстройства, а сами создали обстоятельства, вследствие которых совершили преступление», — подчеркнул Чугуашвили.

В начале декабря пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что СК завершил громкое расследование против сестер Хачатурян. Дело направлено прокурору для обвинительного заключения.

В свою очередь Генпрокуратура РФ квалифицировала действия сестер Хачатурян как необходимую оборону, а не убийство, и отказалась передавать дело в суд.

В случае переквалификации действий сестер на необходимую оборону их уголовное преследование должно быть прекращено. О необходимости именно такой квалификации ранее неоднократно заявляла защита девушек.

Напомним, три девушки (Мария, Крестина и Ангелина) обвиняются в убийстве своего отца — Михаила. Две из них, как показала психиатрическая экспертиза, в момент преступления действовали осознанно. А вот к третьей, младшей, сестре, вероятно, применят принудительное лечение. Также в отношении девушек учтены и смягчающие факторы, ведь на убийство они решились из-за того, что отец избивал и насиловал их.