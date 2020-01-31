СОБР штурмом взял квартиру нижегородца, устроившего схрон оружия

Нижний Новгород, 31 января. Спецназ в Нижнем Новгороде штурмом взял квартиру, в которой был обнаружен склад оружия. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Сообщается, что 46-летний местный житель забаррикадировался в помещении и заявил, что не собирается сдаваться. От своего убеждения мужчина отступился, когда к дому прибыл спецотряд быстрого реагирования (СОБР).

В результате нижегородец был задержан.

На владельца квартиры полиция вышла в рамках расследования дела о взрыве гранаты, который накануне произошел в подвале многоэтажки. Тогда же правоохранители обнаружили схрон оружия.

Напомним, 30 января в пятиэтажном доме на Светлоярской улице взорвалась граната. Взрыв произошел, когда в подвале строения сантехники проводили ремонтные работы. Они нашли неизвестный предмет и бросили его об стену. В результате удара тот взорвался.