Права России в ПАСЕ полностью восстановлены. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Атака коронавируса Новая чума XXI века, китайский апокалипсис, волчий грипп… Как только не называют коронавирус родом из Поднебесной. Дежавю: похождения смертельной заразы по миру все чаще сравнивают со вспышкой атипичной пневмонии в начале 2000-х. Тоже «made in China», между прочим. Да что уж там: нынешняя инфекция уже переплюнула ту злосчастную эпидемию. По крайней мере, по числу заразившихся точно: инфицированных уже более десяти тысяч. И не только во всех провинциях КНР. «Вирус в короне» с дерзостью монарха подминает под себя весь мир. Злодею с мертвой хваткой покорились более десятка стран: США, Канада, Япония, Франция, Германия, Австралия, Таиланд... Вирус «короновал» даже нашего соседа — Финляндию. Заболевание диагностировали у 32-летней китайской туристки, прибывшей в Суоми из города Ухань. Именно оттуда по планете и расползлась эпидемия. В КНР сотни погибших. С каждым днем статистика становится все более тревожной. Ученые вступили в бой с противником и сейчас экстренно тестируют противовирусное лекарство. Есть неплохие результаты. Медикам удалось поставить на ноги одного из тяжелых пациентов. Группа исследователей из Гонконга заявляет: вакцина от диковинной пневмонии создана! Однако до начала ее использования нужно провести клинические испытания. На это потребуются долгие месяцы. Пока же коварный коронавирус лишь набирает темпы. Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Зеленский обвинил СССР А вот у Владимира Зеленского, похоже, обнаружился вирус «Ивана, не помнящего родства». Президент Украины заявил о причастности СССР к началу Второй мировой. И, по сути, поставил знак равенства между развязавшей войну фашистской Германией и Советским Союзом. Оскорбительное для ветеранов Великой Отечественной обвинение Зеленский публично огласил перед лицом своего товарища польского президента Анджея Дуды на его же родине. Так своеобразно единомышленники отметили 75-летие со дня освобождения концлагеря Освенцим. «Бойцами Красной армии» — эту фразу Зе-президент оставил за скобками юбилея, по сути, приписав подвиг «доблестной» Украине. Исторический абсурд! Дальше — больше: согласно бредовой версии киевского гостя, страна Советов и за Холокост в ответе. Такая несусветная ересь официальной Варшаве как бальзам на душу. Зеленский уже давно пляшет под дудку законченного русофоба Дуды. Политики на пару проигнорировали памятные мероприятия в Израиле, посвященные Холокосту. А тут еще и публично плюнули в душу всему адекватному человечеству, скорбящему по жертвам нацистской нечисти. Ради «дружбы против России» проамериканская Варшава замяла неудобную правду и о Волынской резне, и о почти канонизированном в Киеве Бандере. Но в Кремле закрывать глаза на фальсификацию истории не собираются. «Президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства, <…> оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Допустим, с официальной Варшавой давно все ясно. Маразм крепчает со скоростью звука. В январе польский парламент одобрил резолюцию, в которой назвал Германию и СССР виновниками Второй мировой. А глава правящей партии Ярослав Качиньский даже потребовал у России некие репарации за ущерб. И это Варшава заявляет нам, потратившим астрономические суммы на восстановление разрушенной после Второй мировой войны Польши. Одно дело — финансовый вопрос. Но ведь не желает бывшая страна соцлагеря помнить и о более чем 2,5 миллионах советских солдат и офицеров, освобождавших ее от фашизма. Хороша благодарность, нечего сказать! Но вот почему Украина повторяет чужие кощунственные мантры? Словно отшибло память о миллионах своих сынов, сражавшихся за Родину против Третьего рейха. Ведь и дед Владимира Зеленского Семен Иванович защищал большую страну от гитлеровской чумы. Ушел на фронт 17-летним мальчишкой, закончил войну дважды кавалером ордена Красной Звезды. Внук героя просто не мог не знать о зверствах фашистов по дедушкиным рассказам, да, в конце концов, из учебников истории. В те годы в них, все-таки, не было ахинеи о всемогущих украх, что и Черное море «выкопали», и египетские пирамиды «построили», и за свою свободу «бились» не с Гитлером, а с москалями. Выходит, в угоду сиюминутным политическим интересам предал Зеленский память деда, вместо того, чтобы сказать «спасибо за Победу!».

«Сделка века» Трампа Среди политиков немало желающих перекроить не только историю, но и карты чужих государств. Вот и Дональд Трамп замахнулся на территории Палестины. Раскромсал, словно куски пирога, да и угостил любимый Израиль. Очередной подарочек другу Беньямину Нетаньяху после Голанских высот (между прочим, сирийских) и новой «израильской столицы» в городе трех религий. Последняя встреча с премьер-министром Израиля закончилась аплодисментами ортодоксальных союзников Трампа и проклятиями палестинцев. Их к обсуждению увесистого проекта миллиардер не пригласил. Лишь самонадеянно обнародовал свой бизнес-план, по собственному выражению, «сделку века» по Ближнему Востоку. Да еще с маниакальным гонором назвал сей печатный труд «гигантским шагом к миру». В частности, лидеры США и Израиля выступили за четкое определение границ и взаимное признание конфликтующих государств. Центральным в «сделке века» становится Иерусалим: согласно новому документу, он должен быть столицей Израиля, но часть восточных районов города, то есть, выселки, «любезно» отдадут Палестине. Аттракцион невиданной щедрости, да и только! На поверку такой «прожект века» лишь поможет Штатам узаконить оккупацию палестинских территорий, которую Израиль продолжает с 1967 года. В России к распиаренному плану мистера президента отнеслись скептически. «Мы знаем, как Администрация США всегда стремится найти кардинальные решения многих международных проблем. Пока не везде это приносит позитивные подвижки. Безусловно, мне бы очень хотелось, чтобы «квартет» международных посредников — Россия, США, ООН, ЕС — также провел анализ этой ситуации. Механизм, который по большому счету бездействовал в последние годы, никаким образом не задействовался для того, чтобы помочь найти общеприемлемые развязки», — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт увидел в дорожной карте Трампа нарушение прав палестинцев на их же земли. Отверг «сделку века» в ее нынешнем варианте и лидер Палестины Махмуд Аббас. Сказал, как отрезал: «Иерусалим не продается, а сделку палестинский народ выкинет в мусорную корзину истории». Так что новым фантазиям американского президента больше бы подошло название «Форменная утопия».

Россия в ПАСЕ Русские идут. Полномочия нашей делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. За ратификацию соответствующего документа проголосовали 96 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, против высказались 44, семеро воздержались. Вице-спикером ПАСЕ избрали зампредседателя Госдумы Петра Толстого. Кстати, праправнука классика Льва Николаевича. Но, очевидно, представители бывших советских республик подзабыли печальный для недругов России исход «Войны и мира». Украина, Литва, Латвия, возомнив себя Наполеонами, яростно выступали против восстановления наших полномочий в ассамблее. А украинский депутат Алексей Гончаренко ни к селу, ни к городу, вспомнил другой роман Толстого. «ПАСЕ, словно Анна Каренина, разрывается между европейскими ценностями и российскими деньгами. А мы, как Анна Каренина, совершаем самоубийство, бросая себя под колеса поезда. Вот что происходит сегодня», — заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Потомок Льва Толстого сравнения не оценил. «Связать руки» Москве в парламентской ассамблее не удалось. «Для нас несколько удивительны были причины, по которым наши коллеги собираются оспорить наши полномочия. Речь идет о поправках в Конституцию, которые сейчас только обсуждаются в нашей стране. А здесь они уже призывают к тому, что Россия отказывается соблюдать решение международных органов, что неправда. Отказывается соблюдать решение Европейского суда по правам человека, что полная неправда. И тот факт, что большинство членов ассамблеи введено в заблуждение подобного рода выступлениями, вызывает тревогу и досаду за этот европейский институт, за Совет Европы», — отмечает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Отношения нашей страны и ассамблеи обострились в 2014 году после воссоединения России и Крыма. Москва лишилась права голоса и ряда полномочий, но в обиду себя не дала: отозвала делегацию и отказалась платить членские взносы. Тут-то европейцы и задергались! Пять лет спустя, в июне прошлого года, права российских участников ПАСЕ восстановили. Это вызвало бурю негодования представителей Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии. Правда, для Старого Света, где солируют почтенные державы, к неокрепшим голосам стран-неофитов прислушиваться моветон.