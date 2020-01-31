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Die Welt отметила возросшую военную мощь России

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Die Welt отметила возросшую военную мощь России

Берлин, 31 января. Военная мощь России значительно увеличилась за последние 12 лет, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при Министерстве обороны Швеции.

Отставной генерал, экс-помощник генсекретаря НАТО Хайнрих Браус отметил, что Россия значительно увеличила расходы на нужды обороны, а также активизировала учения. По словам Брауса, Вооруженные силы РФ способны «проводить региональные войны в соседних регионах».

При этом в исследовании отмечается, что якобы военный потенциал Москвы направлен против Европы.

«До 2029 года военный потенциал России с большой вероятностью сконцентрируется на Европе», ― говорится в исследовании.

Аналитики не исключили, что Россия в дальнейшем будет наращивать свой потенциал и проецировать силы на стратегически важные регионы в международном плане, сообщает «Царьград». Браус отметил, что НАТО обеспокоено превосходством России в традиционных вооруженных силах. Особый интерес со стороны НАТО взывают российское гиперзвуковое оружие «Авангард» с возможностью ядерного оснащения, а также подлодки класса «Борей», подводный беспилотник «Посейдон» и подлодка «Лошарик», пишет «Газета.ру».

Ранее командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил, что союзникам Вашингтона по НАТО стоит брать пример с России в военной сфере. В качестве примера Фогго привел российские системы ограничения доступа и маневра, реализующие концепцию A2AD путем создания повышенной опасности для перемещения противника в заданную местность.

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