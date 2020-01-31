Сирия, 31 января. Курдские радикалы заявили о проведении новой вылазки в кантоне Африн. Неизвестные напали на блокпост САА на востоке Даръа. ВС Турции завершили установку поста наблюдения у Серакиба в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в западных районах Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции боевиков на юге Идлиба; подверглись нападению неизвестных в восточной части Даръа; выбили исламистов из поселения Аль-Халидия на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве молодого человека в поселении Фиван в Дейр-эз-Зоре.

Соединенные Штаты: оказывают поддержку SDF**** в проведении рейдов в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: завершили установку поста наблюдения вблизи города Серакиб в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: организовали нападение в деревне Кублака в Африне, в результате были убиты три человека; осуществили обыски в городе Аль-Бусейра на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

На западе от Алеппо продолжаются ожесточенные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Как передает интернет-портал Aleppo Media Center, ВВС Сирии оказывают поддержку САА с воздуха. Точечным авиаударам подверглись расположения джихадистов на подступах к населенному пункту Кафр-Наха. В то же время ВКС РФ осуществляют боевые вылеты в зонах дислокации исламистов в районе города Аль-Атариб. Согласно данным Twitter-канала (Abdurahmanhrk), правительственным войскам удалось взять под свой контроль поселение Аль-Халидия, которое располагается вдоль трассы М-5.

Между тем медиапорталы, связанные с группировкой «Силы освобождения Африна», члены которой осуществляют подпольную деятельность в оккупированных протурецкими формированиями районах, заявили о новой вылазке в Африне. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), курдские радикалы организовали нападение в деревне Кублака, в результате которого были убиты три человека. Подробности случившегося пока выясняются. Напомним, накануне боевики бандгруппы также сообщили об обстреле турецкой военной базы в населенном пункте Гобель.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Euphrates Post сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели рейды в городе Аль-Бусейра на юго-востоке провинции. Обыски прошли в квартале Аль-Камаз. Отмечается, что поддержку курдским боевикам оказывали ВВС международной коалиции. О числе задержанных пока ничего неизвестно.

Между тем в деревне Фиван, находящейся на подконтрольной SDF территории, произошло нападение неизвестных. Группа вооруженных людей открыла огонь по одному и местных жителей по имени Айман Аккаб Аль-Фарух на глазах у его отца. От полученных травм молодой человек скончался. Предполагается, что к налету имеют отношение террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Провинция Даръа

Поступила информация о вылазке неизвестных в провинции Даръа. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), нападавшие обстреляли один из контрольно-пропускных пунктов Сирийской арабской армии (САА), располагающийся на окраине поселения Аль-Карак аш-Шарки в восточной части региона. Никакой информации о последствиях налета пока не поступало. Местные активисты возлагают вину за атаку на подпольные группы боевиков вооруженной оппозиции. Напомним, зачистка территории провинции от террористов завершилась в июле 2018 года. Тем не менее, координируя свои действия с силами западной коалиции, дислоцирующимися на юге Хомса, некоторым радикалам удалось сохранить присутствие в безлюдных областях Даръа.

Провинция Идлиб

Правительственные войска продолжают развивать полномасштабное наступление в провинции Идлиб. По сведениям Twitter-канала (baladinetwork), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по расположениям исламистов вооруженной оппозиции на подступах к городу Джиср аш-Шугур. В настоящее время военнослужащие САА производят зачистку от боевиков населенных пунктов Тель ас-Саватир и Аль-Хартмия.

Оппозиционный интернет-портал Step News Agency заявил об уничтожении танка сил САР на фронте у населенного пункта Марадбаса ударом из ПТРК, однако подтверждения от официальных СМИ данная информация пока не получила.

Военный источник в Twitter (humamisa) сообщил о том, вооруженные силы Турции завершили установку нового наблюдательного пункта поблизости от города Серакиб. Напомним, для его строительства несколько дней назад в провинцию были переброшены военная техника и материально-техническое обеспечение.

1 Организация запрещена на территории РФ.