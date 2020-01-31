Публикация письма в поддержку пленных россиян в WP способствует их освобождению

Авторитетная американская газета The Washington Post опубликовала полный текст открытого письма президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), члена Общественной палаты России Александра Малькевича в адрес главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа с требованием освободить незаконно удерживаемых в Триполи российских социологов Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог Руслан Осташко и член-корреспондент РАЕН Константин Соколов оценили шансы на освобождение россиян после поддержки такого уровня.

В открытом письме президент ФЗНЦ Александр Малькевич потребовал от главы ливийского правительства освободить сотрудников Фонда, которые были арестованы ливийскими военными в Триполи в мае 2019 года.

«Это удивительно, что американцы и такое издание, как The Washington Post, публикуют материалы о россиянах. Обычно они считают наших граждан, находящихся за границей и проводящих какую-либо работу, обязательно агентами Кремля, агентами КГБ. Но вообще тема с задержанием россиян в той или иной стране, которая представляет интерес больших геополитических игроков, обретает актуальность в гораздо большем объеме. Это значит, что Россия все больше и больше становится важным и нужным игроком в этих регионах», — пояснил Осташко.

В публикации отмечается, что Файез Саррадж, глава ПНС Ливии, на берлинской конференции по ливийскому урегулированию подтвердил свою приверженность итоговому коммюнике, по которому он должен освободить всех незаконно задержанных на территории Ливии.

«Я думаю, что международная поддержка в данном случае будет весьма важна. И вполне возможно, что ребят освободят. The Washington Post — достаточно авторитетное издание. В данном случае это как раз та сфера, где авторитет мирового общественного мнения особенно важен», — отметил Соколов.

Отметим, что Малькевич не видит правовых оснований для заключения представителей Фонда под стражу и публикует в письме требование об их немедленном освобождении.

«С одной стороны, очень хорошо, что американцы опубликовали это письмо. И, естественно, это должно повышать шансы на освобождение Максима Шугалея и Самира Суэйфана. С другой стороны, мы понимаем, что американцы просто так вообще ничего не делают. Соответственно в Ливии у американцев дела обстоят так, что без договоренностей с Россией они свои интересы там продвигать сейчас не могут. Этот жест доброй воли — возможно, одна из попыток заключить с Россией сделку по продвижению своих интересов в Ливии, вероятно, по проблемам с Турцией. В геополитическом плане к такой поддержке в США нужно относиться осторожно. А в тактическом плане, конечно же, это сегодня может помочь оказать влияние на ливийское правительство с тем, чтобы россиян освободили», — прокомментировал Осташко.

Политолог выразил надежду на то, что у России тоже будет хватать своих мощностей для того, чтобы решать проблемы освобождения обычных российских граждан. В этом нашей стране нужно усилиться, считает эксперт.

«Наших ребят надо вызволять. Плохо, что федеральные телеканалы эти темы замалчивают. Если бы американцев задержали, то CNN, BBC и так далее вещали бы об этом без умолку. Потому что для них это важно. А мы как-то об этом забываем», — посетовал Осташко.

В берлинских договоренностях, конечно, прописана необходимость освобождения незаконно удерживаемых граждан, но по факту, считает политолог, там задействованы, как минимум, две противоборствующие крупные стороны, и каждая тянет одеяло на себя. Все осложняется тем, что ни одна из сторон не обладает полной политической субъектностью.

«Но будем надеяться, что встреча в Берлине все-таки поможет. И публикация в The Washington Post дает надежду на продвижение в этом вопросе», — заключил Осташко.

Напомним, сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан с мая 2019 года находятся в частной тюрьме «Митига». До настоящего времени официальных обвинений россиянам предъявлено не было.