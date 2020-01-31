Богомолов оценил «развратный» танец бывшей жены в присутствии Собчак

Москва, 31 января. Режиссер Константин Богомолов в присутствии своей супруги Ксении Собчак оценил весьма чувственный танец бывшей жены Дарьи Мороз, который интернет-пользователи сочли развратным.

В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки». Режиссерское кресло в проекте досталось Богомолову, а главная роль — его экс-супруге.

Мероприятие, по всей видимости, надолго запомнится светской тусовке, ведь в одном месте собрались обе возлюбленные известного режиссера — нынешняя и бывшая, которая к тому же устроила на сцене яркий перформанс.

Актриса нарядилась в короткое платье и туфли на высоком каблуке, которые сбросила во время выступления. Танцевала 36-летняя Мороз под композицию «Моя душа рваная» Сабины Ахмедовой.

Как отмечает KP.Ru, выступление артистки пришлось по душе присутствовавшим на премьере, в том числе ее бывшему супругу, которого не смутило, что на мероприятие он явился под руку с женой.

Мороз признавалась, что благодаря съемкам в «Содержанках» стала более раскрепощенной. Перед премьерой звезда рассказала, что неделю ходила практически полностью обнаженной в кадре.

«Для меня это было настолько же органично, как съесть яблоко. Я чувствовала себя уверенной», — добавила она.

Богомолов и Мороз познакомились в 2009 году. Тогда режиссер пригласил ее на одну из ролей в свой спектакль «Волки и овцы». Актриса в то время состояла в первом браке с режиссером Андреем Томашевским. Однако уже вскоре общественность обсуждала свадьбу Мороз и Богомолова, которые расписались в мае 2010 года. Знаменитости в сентябре стали родителями.

Спустя восемь лет пара осталась. По слухам, они сумели сохранить хорошие отношения. Через некоторое время разгорелся роман Богомолова и Собчак, которая к тому моменту состояла в браке с актером Максимом Виторганом и воспитывала их общего сына Платона.

Собчак и Богомолов 13 сентября прошлого года устроили крайне эпатажную свадьбу, пишет «Газета.ru». В ЗАГС пара прибыла на черном катафалке, украшенном цветами, а затем сменила ее на карету, в которой отправилась на венчание в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

На праздновании бракосочетания журналистка исполнила весьма откровенный танец, которые многие пользователи Сети вспомнили, обсуждая представление Мороз на премьере «Содержанок».