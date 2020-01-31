Сенатор Карасин назвал продуманной провокацией резолюцию ПАСЕ с претензиями к РФ

Москва, 31 января. Член Совета Федерации РФ Григорий Карасин назвал продуманной провокацией принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюцию с претензиями в адрес России по Крыму и ситуации на Украине.

Сенатор объяснил провокационность резолюции ПАСЕ, за которую проголосовали 49 депутатов.

«Она, эта резолюция, очевидно противоречит, во-первых, минским договоренностям. И во-вторых — просто противоречит здравому смыслу. Такое решение ставит ситуацию вокруг конфликта на юго-востоке Украины, вернее, пытается поставить эту ситуацию, на попа», — сказал российский сенатор в интервью Kp.ru.

Он еще раз подчеркнул, что резолюция ПАСЕ — политическая надуманная провокация, отметив, что «людей, которые хотели бы, чтобы было именно так, в Европе» довольно много.

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Крыму и ситуации на Украине. За документ проголосовали 49 депутатов, 17 выступили против, трое воздержались, напомнила «Газета.ру».

В резолюции, в частности, призывают Москву «полностью выполнять Минские соглашения». Хотя российская сторона неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Гражданская война на Украине развернулась в 2014 году после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о независимости и формировании Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса, сообщило «Утро.ру».

Украинские власти также обвинили Россию в причастности к ситуации на юго-востоке Украины и во «вмешательстве» в дела страны. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной боевых действий в Донбассе и заинтересована в том, что Украина вышла из политического и экономического кризиса.