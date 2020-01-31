Аксенов назвал «самодурством» решение оскандалившейся чиновницы из Керчи не покидать пост

Симферополь, 31 января. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «самодурством» и «ересью» решение руководителя горсовета Керчи Маи Хужиной отозвать заявление об увольнении и потребовал немедленно поставить точку в этом вопросе.

«Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что провел телефонный разговор с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным и потребовал уволить Хужину с поста, добавив, что если его просьба не будет исполнена в течение «сегодняшнего дня», в понедельник он лично приедет в Керчь и будет ставить точку в этом вопросе.

Ранее стало известно, что оскандалившаяся с поздравлением блокадниц в Крыму Хужина передумала увольняться и отозвала заявление об отставке, поданное на фоне народного недовольства. Женщина заявила, что написала его накануне, «поддавшись сиюминутной женской слабости».

«Во-первых, заявление написано неправильно, а во-вторых — меня выбирали люди по мажоритарному округу. Избиратели мне звонят и говорят, что со мной. Поэтому я остаюсь», — рассказала она РИА Новости.

Инцидент в Крыму разгорелся после того, как глава горсовета Керчи Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и несколько других чиновниц поздравили переживших блокаду Ленинграда пенсионерок. Женщины торжественно вручили героиням медали и «символический хлеб», напоминает «Царьград».

Однако поздравление вызвало волну недовольства в Сети. Многие пользователи, увидев фотоотчет с акции, отметили, что госслужащие выглядели на фоне пенсионерок слишком роскошно, поскольку поздравлять блокадниц чиновницы пришли в дорогих шубах. Кроме того, комментаторы выразили мнение, что пожилым женщинам могли быть вручены более полезные подарки, например, лекарства или путевки в санаторий.