Ливийские СМИ назвали имена возможных представителей ЛНА в военной комиссии «5+5»

Ливия, 31 января. Появился предварительный список представителей Ливийской национальной армии (ЛНА), которые войдут в состав комиссии в формате «5+5». Об этом пишет издание Address Libya.

Напомним, речь идет о созыве военного комитета «5+5», то есть в него войдет по пять представителей сторон внутриливийского конфликта (ЛНА и так называемого Правительства национального согласия). Предполагается, что такой формат позволит укрепить безопасность в стране — комитету путем переговоров предстоит сформировать концепцию сохранения мира и недопущения любых боевых действий.

По неподтвержденной информации, в состав комиссии от ЛНА войдут:

— командующий военным округом Сабха генерал-майор Мадани Фахри;

— генеральный военный прокурор генерал-майор Фарадж Сузаа;

— глава управления военного аудита генерал-майор Атыйа Шариф;

— генсек Генерального командования ЛНА генерал-майор Абдель Карим Хадия;

— начальник штаба ВВС генерал-майор Абдул Хади Фаллях;

Дата первого заседания военного комитета еще не определена. Как сообщал ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в настоящее время ведутся подготовительные работы.

Предложение о создании комиссии в формате «5+5» прозвучало на межливийских переговорах в Москве, а одобрено на международной конференции в Берлине. Авторы инициативы выражают надежду, что военный комитет поможет сохранить мир в Ливии и будет сохранять режим прекращения огня.