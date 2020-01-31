Ученые нашли очередное доказательство знаменитой теории Эйнштейна

Москва, 31 января. Астрофизики нашли еще одно доказательство знаменитой теории относительности Альберта Эйнштейна. Ученые продемонстрировали кадры, на которых вращение небесного тела закручивает пространство и время. Это так называемый эффект «перетаскивания кадров», о котором рассуждал знаменитый ученый. Результаты исследования опубликовал журнал Science.

Исследование проводилось международной командной ученых, которой руководит австралийский профессор Мэтью Бейлс. Астрофизики в течение двух десятилетий отслеживали орбиту звездной пары. Это позволило подтвердить теорию Эйнштейна о том, что сила тяжести возникает из-за искривления пространства и времени и что объекты, такие как Солнце и Земля, изменяют эту геометрию.

Двадцать лет назад команда ученых начала наблюдать за вращением двух звезд с помощью 64-метрового радиотелескопа CSIRO Parkes. Одна из звезд — белый карлик, плотность которого в 300 000 раз больше плотности Земли. Вторая —нейтронная звезда, которая взорвалась около миллиона лет назад, передает «Planet Today».

«Сначала оказалось, что звездная пара демонстрирует многие из классических эффектов, которые предсказывала теория Эйнштейна. Затем мы заметили постепенное изменение ориентации плоскости орбиты», — рассказал Вивек Венкатраман Кришнан из института радиоастрономии им. Макса Планка.

Перетаскивание всей орбиты доказало, что общая теория относительности жива и здорова, демонстрируя еще один из своих многочисленных прогнозов.

Эйнштейн опубликовал свою теорию более века назад, но технический прогресс позволил доказать некоторые положения его работы только сейчас.