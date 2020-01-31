Конференция по Ливии обернулась усилением раскола между странами НАТО

Брюссель, 31 января. Военная напряженность между странами НАТО в Средиземноморском регионе продолжает нарастать после конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине 19 января.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетил в среду, 29 января, Париж, где провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам встречи Макрон объявил об отправке французских военных кораблей в Эгейское море и формировании франко-греческого военного альянса.

Более того, политики осудили военное вмешательство Турции в дела Ливии. Макрон заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не соблюдает данные в Берлине обещания и продолжает отправлять в Ливию сирийских боевиков.

«Мы видели, что в последние дни турецкие суда прибывают на ливийскую землю ... в нарушение явных обязательств, взятых президентом Эрдоганом на конференции в Берлине. […] Это угрожает безопасности всех жителей Европы и Сахеля», ― добавил президент Франции.

Отношения Греции и Турции обострились после того, как Эрдоган подписал с главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем меморандум о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам, который в том числе подразумевает изменение статуса Эгейского моря. Интересы Афин и Анкары столкнулись из-за вопроса о принадлежности месторождений природного газа в Восточном Средиземноморье. В этой ситуации Париж показал, что намерен поддерживать Грецию в споре.

Таким образом, конференция по Ливии в Берлине не только не принесла результата в вопросе урегулирования ситуации в африканской стране, но и подготовила почву для активизации империалистических военных интервенций с целью разделения прибылей, извлекаемых из Ливии и всего региона.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) поделился мнением, что конференция в Берлине по Ливии показала, что представители ряда западных государств, принимавших участие в конференции, думают исключительно о ливийских природных ресурсах, а не о вопросах мирного урегулирования. В этой ситуации Москва имеет явное преимущество в ливийском урегулировании, так как Россия вносит весомую долю конструктива в межливийские переговоры и не ведет неоколониальную политику в регионе.