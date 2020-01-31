Манукян предложил «дорожную карту» с миллиардными штрафами для Facebook, Twitter и YouTube

В Минкомсвязи предложили серьезно штрафовать Facebook, Twitter и YouTube за отказ соблюдать российское законодательство, что может оказаться даже эффективнее, чем блокировка этих ресурсов. Такую точку зрения высказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его мнению, крупный штраф эффективнее блокировок, поскольку блокировку можно обойти, а штраф в любом случае придется платить, где бы ни находился ответчик.

В частности, американские компании Facebook, Twitter и YouTube заслуживают серьезных штрафных санкций за неоднократные нарушения законодательства РФ в части хранения персональных данных россиян, отметил Волин в комментарии ТАСС.

Ранее глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился в Роскомнадзор с требованием подать в суд на базирующиеся в США компании Facebook, Twitter и YouTube, а также внести эти ресурсы в реестр нарушителей персональных данных.

Необходимо для начала как следует наказать рублем, а точнее долларом американские социальные сети, пытающиеся насаждать в России чуждые нам ценности, а если не возымеет действие, принять более жесткие меры — такую точку зрения в беседе с Федеральным агентством новостей высказал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян.

«Пока у нас какие-то смешные штрафы для западных соцсетей, суммы которых даже неприлично озвучивать, — заявил Манукян. — Считаю такую практику порочной: если американские интернет-ресурсы нарушают законодательство РФ, пусть для начала заплатят миллиардные штрафы, как на Западе, о котором так грезят наши либералы. Те же Google, Twitter и Facebook в США платят гигантские штрафы по искам, и никто не возмущается. А мы — такое впечатление, что боимся их обидеть! Наши штрафы в три—пять тысяч рублей для них — что слону дробина, об этом даже говорить неприлично!»

По мнению Манукяна, заявление замглавы Минкомсвязи Алексея Волина — серьезное предупреждение, что с подобным попустительством будет покончено.

«Представитель правительства России недвусмысленно заявил о необходимости накладывать на западные соцсети крупные штрафы за систематическое неисполнение законодательства РФ, — с удовлетворением отметил эксперт. — Мне эта позиция очень близка: я давно и последовательно выступаю именно за эту меру и всячески одобряю действия фонда Александра Малькевича по защите безопасности российского сегмента Интернета. Напомню, ФЗНЦ борется в том числе с русофобской цензурой, которую беззастенчиво, в нарушение российского законодательства устраивают нам американские соцсети Facebook и Twitter, и от которых не отстает хостинг YouTube».

Поэтому России нужно выстраивать отношения со всеми этими Facebook, Twitter и YouTube в формате модного сейчас термина «дорожная карта», которая должна для начала предусматривать драконовские штрафные санации, продолжил Манукян.

«Отношения нужно выстраивать согласно следующей жесткой «дорожной карте»: безосновательно заблокировали аккаунт российского общественного или государственного деятеля и в течение семи суток не сняли блокировку — штраф до миллиарда рублей. Такие же штрафы за незаконную блокировку страниц органов государственной власти РФ или российских СМИ. Продолжаете нарушать закон «О персональных данных» и не храните данные граждан РФ на локальных серверах в России — штраф до миллиарда рублей. Отказываетесь открыть в России свои офисы, которые позволят вести цивилизованный диалог с официальными российскими структурами — штраф до миллиарда рублей. Отказываетесь платить миллиардные штрафы — блокировка ресурса. Только так мы сможем заставить западные интернет-ресурсы соблюдать законодательство РФ. Работа с ними должна быть конструктивной, но жесткой. Считаю, что нам уже с сегодняшнего дня нужно переходить на новую ступень общения с западными соцсетями», — резюмировал Вадим Манукян.

Напомним, Федеральное агентство новостей — одна из жертв русофобской цензуры (прямо запрещенной Конституцией РФ) со стороны администрации Facebook. Официальный аккаунт ФАН и связанные с ним страницы были безосновательно заблокированы в Facebook в 2018 году. Какие-либо объяснения соцсеть традиционно давать отказалась.

Поскольку Facebook, как и другие американские интернет-ресурсы, принципиально отказывается открывать в России официальное представительство, Федеральное агентство новостей подало на соцсеть в суд по месту ее регистрации в Сан-Франциско. Однако американская Фемида предсказуемо оказалась не на стороне справедливости — суд в США по надуманным поводам отказался рассматривать иск ФАН к Facebook.