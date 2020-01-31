Киев, 31 января. Первая леди Украины Елена Зеленская назвала причину своего внезапного исчезновения с Facebook. Страницу супруги президента Украины заблокировали из-за подозрительной активности.

Напомним, официальный аккаунт Зеленской появился в социальной сети 27 января. Пользователи Facebook под первым же постом обрушились на жену Владимира Зеленского с критикой. Также украинцы поделились недовольством в адрес самого президента.

«Вы со своим мужем и вашей командой живете в другом измерении», — написал Руслан Фоменко.

«Когда уже ваша «молодая команда» перестанет позорить Украину на весь свет?!» — возмутились в комментариях.

После этого Елена Зеленская перестала общаться с подписчиками. Пользователи Интернета заподозрили, что первая леди Украины не выдержала потока критики, однако супруга президента опровергла подобные слухи.

«Моя новосозданная страница в Facebook уже два дня в зоне турбулентности. А 30 января из-за зафиксированной «повышенной подозрительной активности» профиль вообще был заблокирован», — написала Зеленская в аккаунте Ze_Live_News.

Также первая леди Украины сообщила, что все сообщения на ее странице уже восстановлены.

Ранее Владимир Зеленский назначил свою жену членом совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал», при этом супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко покинула данный совет. Первый пост Зеленской в Facebook был посвящен именно «Мыстецкому арсеналу».