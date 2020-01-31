Коронавирус стал причиной приостановки поставок смартфонов из Китая в Россию

Пекин, 31 января. Поставки смартфонов из Китая в Россию временно приостановлены из-за вспышки коронавируса. Об этом рассказали СМИ со ссылкой на источники среди партнеров крупных брендов.

Так, переносить сроки поставок техники стали Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo. Кроме того, американская корпорация Apple, производство которой расположено в КНР, тоже решила повременить с отправкой гаджетов.

Причиной переноса поставок смартфонов стало продление новогодних каникул на китайских фабриках из-за вспышки коронавируса, пишет «Газета.ru». Пока сообщается о задержке на две недели, что, по мнению аналитиков, не скажется на российском рынке.

«Если же карантин продлится больше месяца-полутора, возможны серьезные негативные последствия», — считает директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков

Как добавляет «ФедералПресс», ритейлеры пока не беспокоятся, что у них внезапно может закончиться товар.

Напомним, в декабре прошлого года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Медики установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, пишут «Известия». Вирус стал быстро распространяться по миру.

Из-за коронавируса скончались уже более 200 человек, количество зараженных превысило восемь тысяч граждан. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового вируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России пока не было зафиксировано ни одного случая поражения коронавирусом 2019-nCoV, однако риск сохраняется. Власти усилили наблюдение за эпидемиологической ситуацией, активизирован контроль на пунктах пропуска на границе РФ.