Клинцевич считает, что РФ должна быть жесткой в отношении Facebook и Twitter

Москва, 31 января. Крупные денежные штрафы для американских компаний Facebook и Twitter в рамках выстраивания Россией суверенного Интернета являются неизбежной мерой. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Тиким образом он прокомментировал озвученное ранее в Минкомсвязи РФ мнение о том, что финансовые взыскания будут работать эффективнее блокировки ресурсов.

Сенатор подчеркнул, что американские соцсети открыто не подчиняются требованиям российского законодательства, сотрудничая при этом со спецслужбами США. Поэтому стремление РФ защитить свое информационное пространство, выстроить «инфраструктуру» суверенного интернета, защищающую личные данные пользователей, более чем объяснимо.

«Facebook и Twitter в Рунете выполняют определенные идеологические задачи. Они блокируют аккаунты неугодных людей и целых СМИ, которые стараются донести правду, и пытаются формировать нужное им общественное мнение. Делается это массовым вбросом фейковых новостей, призывами к гражданскому неповиновению — открытая подрывная работа. Требования законодательства РФ явно западным платформам мешают», — пояснил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Клинцевич уверен, что западные интернет-площадки рассчитывают и дальше следовать курсу неподчинения законам РФ и продолжать выполнять поставленные в рамках информационной войны задачи Вашингтона. При этом политик отмечает, что «пространство для маневра» у них существенно сужается, поскольку Россия работает над защитой своих интересов и заставляет ресурсы соблюдать в Сети свои нормы.

«И для меня понятно: если есть столь открытое противодействие, значит, Россия идет верным путем в защите интересов государства и своих граждан в информационном поле. Мы видим, что в ответ Facebook и Twitter пытаются настроить российских пользователей против Роскомнадзора, Минкомсвязи и других ведомств, осуществляющих работу по регулированию правил игры во Всемирной Сети», — отметил Клинцевич.

По мнению сенатора, России необходимо продолжать выбранную тактику поведения.

Накануне заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин заявил, что крупные денежные штрафы для американских компаний Facebook и Twitter за повторное нарушение российского законодательства в области персональных данных станут более эффективной мерой наказания, чем блокировка. Он аргументировал это тем, что последнюю можно обойти, а штраф, если компания работает в России и получает с российского рынка определенные деньги, ей заплатить придется. Причем взыскать его можно и за пределами РФ.

Это заявление прозвучало в контексте осложнившейся с Facebook и Twitter в РФ ситуации. Роскомнадзор обвинил ресурсы в неисполнении требований о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. В сентябре 2019 года глава РКН Александр Жаров сообщал, что ведомство предупредило компании о скором истечении срока локализации и анонсировал законопроекты, предусматривающие серьезные штрафы для тех, кто нарушает российские нормы.