Член ФБК Милов ответит за призывы к экстремизму на Трубной площади

Москва, 31 января. Правоохранители проверят сотрудника так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Владимира Милова на экстремизм.

В отношении члена политического совета партии «Демократический выбор» начали доследственную проверку в рамках уголовного дела, которое возбудили в июле прошлого года после незаконной акции в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.

Речь идет о несанкционированном митинге на Трубной площади 16 июля. В этом месте столицы прошли несколько акций, одна из которых, например, сопровождалась агрессивным скандированием лозунгов и разбрасыванием провокаторами дымовых шашек. В этой нездоровой обстановке были замечены и дети, которых привели «оппозиционеры».

Милов был одним из ораторов на незаконной акции 16 июля. Спустя несколько дней следователи завели уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. В рамках этого расследования и начали проверку действий соратника одиозного блогера Алексея Навального.

По мнению правоохранителей, в речи Милова на Трубной площади содержались призывы к экстремистской деятельности, в частности к применению насилия в отношении полиции. Помимо члена ФБК в материалах дела фигурируют и «иные лица», чьи фамилии остаются неизвестными. Однако на Трубной площади летом прошлого года также выступали юристка ФБК Любовь Соболь и либертарианец Михаил Светов.

Напомним, что организовали череду незаконных акций в Москве сторонники Навального, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, поскольку в собранных за них подписях был превышен порог брака, в том числе найдены «мертвые души».

Несанкционированными митингами протеже одиозного блогера решили надавить на избиркомы. Причем действовали они крайне агрессивно: от их рук пострадали стражи порядка, на которых провокаторы нападали с кусками асфальта и перцовыми баллонами в руках.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило расследование «Анатомия протеста», в ходе которого выяснилось, что в российские выборы вмешивались западные страны, в частности США.