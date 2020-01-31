Директор TEZ Tour назвал домыслами жалобы туристов на медленную эвакуацию с Хайнаня

Москва, 31 января. Генеральной директор туроператора TEZ Tour Владимир Каганер назвал домыслами жалобы российских путешественников на медленную эвакуацию с китайского острова Хайнань, где существует опасность заражения новым коронавирусом.

«Всех, кто хотел отправиться ранее, мы отправили на ближайших свободных рейсах. Остались только те, кто хотел довести до конца свой отдых», — заявил Каганер в беседе с «Ридусом».

Ранее житель Тюмени, который сейчас находится на Хайнане с женой и двумя детьми, пожаловался, что TEZ Tour затягивает эвакуацию россиян. Семья вылетела в город Санья 22 января, путевка действует до 4 февраля. По словам тюменца, в городе вводится карантин — общественный транспорт не ходит, а пляжи и магазины закрыты. Также не функционируют рестораны, и паре негде покормить детей.

Мужчина утверждает, что остальные туроператоры уже эвакуировали россиян, а кто-то из отдыхающих улетел за свой счет. Также турист отметил, что гид выдал им восемь масок на семью из четырех человек, когда появились сообщения о первых случаях коронавируса на Хайнане.

«У них на первом месте заработок, боятся, что нужно будет делать возврат за туры. Лучше в Россию вирус привезти», — заявил россиянин в разговоре с URA.RU.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Жертвами болезни стали уже более 200 человек, а число инфицированных приближается к 10 тысячам. Чтобы не допустить распространения коронавируса, премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о закрытии границ с Китаем на Дальнем Востоке, передает НСН.