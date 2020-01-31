Ницой готовит в Киеве премьеру рок-оперы «Штурм Москвы»

Киев, 31 января. Премьера рок-оперы «Штурм Москвы» состоится в октябре в Киеве, сценарий к опере написала украинская националистка Лариса Ницой. Об этом писательница рассказала в Facebook.

«То, что рок-опера «Штурм Москвы» готовится – это правда. Украинцы, наконец, не отстают и не молчат толерантно в уголке. Театр готовит рок-оперу по сценарию украинской писательницы Ларисы Ницой и ее мужа, историка, ученого Андрея Ницой «Сагайдачный. Штурм Москвы», ― сообщила Ницой, прорекламировав свое творчество.

Писательница добавила, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы рассказать о готовящейся премьере своему польскому коллеге Анджею Дуде во время визита в Польшу.

По словам Ницой, опера посвящена событиям Смутного времени, когда казаки под руководством гетмана Петра Сагайдачного поддержали польского короля, пытавшегося посадить своего сына на московский престол. Однако попытка оказалась неудачной, убегая из Москвы войско Сагайдачного сожгло Серпухов и Калугу, вырезав мирное население.

После провальной попытки взять Москву поляки нарушили договоренности с Сагайдачным и захватили в рабство население Чернигово-Северской земли. Уже через два года после попытки захватить Москву Сагайдачный писал московскому царю просьбу принять войско Запорожское под свое покровительство, пишет «ПолитНавигатор».

Киевские власти даже установили в Севастополе памятник гетману Сагайдачному, статую водрузили на колонну, сооруженную из канализационной трубы. После воссоединения с Россией крымчане демонтировали памятник.

В ходе визита в Польшу Зеленский заявил, что СССР развязал Вторую мировую войну и стал причиной Холокоста. Он также утверждал, что Освенцим освобождали украинцы. Этот необычный вывод политик объяснил тем, что немецкие войска из Польши выдавил Первый украинский фронт. Речь идет об объединении советских войск, которые действительно освободили Освенцим, однако свое название они получили не по признаку национального состава, а по маршруту движения — украинский фронт наступал через территорию Украины. Фронт был создан в октябре 1943 года и первое время назывался Воронежским.