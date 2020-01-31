Бронекатер ВМСУ прирос к причалу посреди смрада от протухшей тюльки

Существование ВМСУ настолько абсурдно и при этом поучительно, что украинцам стоило бы об этом снять фильм. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, изучивший последние события вокруг малых бронированных артиллерийских катеров Украины.

Сміх крізь сльози

27 февраля на Украине состоится премьера «исторической экшен-драмы» о «героической обороне» украинского тральщика «Черкасы», ставшего 25 марта 2014 года последним кораблем ВМСУ, поднявшим в Крыму Андреевский флаг.

Жаль, что в Киеве для экранизации выбрали именно этот сюжет, в котором экипаж «Черкас» отметился лишь пением в трюме «Варяга», а также бесцельным боданием своим 790-тонным тральщиком 8530-тонного БПК, выведенного из состава флота и посаженного русскими на грунт. Можно же было подыскать в современной истории ВМСУ куда более увлекательную фактуру для киносценария!

Не верите? Зря.

Например, эпопея того же малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) проекта 58155 (шифр «Гюрза-М») БК-04 «Кременчуг» столь цветаста и разухабиста, что какие-нибудь братья Коэны с руками оторвали бы ее для создания трэш-сериала «Сміх крізь сльози».

Вот краткое содержание этого потенциального блокбастера.

Все начинается с терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. Решив отомстить Силам Зла, американцы затевают операцию «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Чтобы обеспечить логистику операции, американцам нужен аэродром Ханабад на территории Узбекистана, и они его получают — но не бесплатно.

На американские деньги Узбекистан заказывает на Украине бронекатера типа «Гюрза» для своей Термезской речной флотилии пограничных войск. Украинцы сочиняют на коленке чертеж этого речного недодредноута с башнями и вооружением от БТР, добавляют ради пафоса утюгообразную рубку со «стелс-свойствами» и получившееся чудо-юдо впаривают заказчику.

Через некоторое время украинские пограничники на Дунае обнаруживают, что плавают они черт знает на чем. Причем это черт знает что изготовлено во времена столь винтажные, что держится на воде исключительно чудом. В целях обновления своей матчасти «прикордонники» требуют себе новые бронекатера.

Поскольку условия эксплуатации катеров на Амударье и Дунае мало отличаются, на предприятии уже олигарха, но еще не президента Петра Порошенко для украинских пограничников закладываются две «Гюрзы-М» проекта 58155. Это все те же сочиненные на коленке и имеющие противопульную защиту узбекские «Гюрзы», но с чуть удлиненным корпусом и боевыми модулями от украинского бронетранспортера БТР-4.

«Прикордонники» высказывают обоснованные опасения: а смогут ли нормально работать на воде боевые модули, спроектированные для сухопутных условий? Разработчики пожимают плечами и переименовывают бронетранспортерный боевой модуль «Штурм» в предназначенный для катеров боевой модуль «Катран». Шах и мат! Укропограничники замолкают в немом восхищении.

Порошенко потирает руки, но не долго. Украинские финансы поют романсы — и строительство первой пары «Гюрз-М» замирает.

Регула затыкается

Дальше время проматывается до воссоединения России с Крымом. Оставшись без большей части боеспособных вымпелов, ВМСУ крайне нуждается в скорейшей достройке заложенного еще в 2011 году корвета «Владимир Великий» и получении ракетных катеров типа «Лань».

Но вот беда: корвет строится не на предприятии свежеизбранного Порошенко. Под запланированные же к закладке на его предприятии «Лани» еще не готовы противокорабельные ракеты «Нептун», существующие пока лишь в воспаленном воображении сотрудников киевского КБ «Луч».

Вывод? Украина будет строить для ВМСУ никакой не корвет, а… правильно, «Гюрзы-М»! Разумеется, на предприятии Порошенко.

Адмиралам ВМСУ, несколько ошалевшим от перспективы болтаться на речных бронескорлупках средь волн морских, в доступной форме объясняют, что они получат либо МБАКи, либо дулю. Шах и мат! — адмиралы ВМСУ замолкают в восхищении.

В 2015-м две первые «Гюрзы-М» спускают на воду, а в 2016-м их вводят в строй. После чего сразу выясняется, что ловить МБАКам в море нечего: водоизмещение у них маленькое — 50 т, мореходность и автономность никакущие, экипаж всего пять человек, защита в современном морском бою — курам на смех, сухопутно-морские «Катраны» работают через пень колоду, а прикрученные к боевым модулям противотанковые ракетные модули не работают вообще.

Все это совершенно не мешает президенту Порошенко поздравить ВМСУ с «ценным приобретением» и запустить «Гюрзы-М» в серийное производство на предприятии одного олигарха. Тоже Порошенко.

Украинские адмиралы от всего этого впадают в ступор, но на безрыбье, как известно… Ну, вы поняли.

Тем временем в Киев принимать под свое командование новенькую «Гюрзу-М», получившую название БК-04 «Кременчуг», прибывает лейтенант Александр Регула — молодой, подтянутый и мотивированный по самое «не могу».

В 2014-м Регула был среди тех украинских курсантов севастопольской «нахимовки», которые, во время воссоединения Крыма с Россией, ломающимися голосами спели «Ще не вмерла України…», после чего подались доучиваться в Одессу.

Позже Регула прошел практику на французском фрегате. Там он намертво зазубрил три момента: инструкцию по пользованию кофемашиной, где находится его койко-место и к какой шлюпке бежать по команде «Спасайся, кто может». Таким образом, к моменту вступления в командование бронекатером Регула являлся одним из самых компетентных и перспективных офицеров ВМСУ.

Однако на предприятии Порошенко Регула видит то, к чему жизнь его не готовила, — сварной шов корпуса «Кременчуга» украшает приличных размеров трещина. В ответ на претензии командира катера укрокораблестроители пожимают плечами, задувают трещину монтажной пеной и мастерски закрашивают. Шах и мат! — Регула замолкает…

В 2017 году «Кременчуг» спускают на воду с такой помпой, словно предприятие Порошенко выкатило ВМСУ целую «Звезду Смерти». Регула азартно рассказывает по украинскому телевидению, как, применив тактику «волчьей стаи», два-три украинских бронекатера насмерть заклюют 11.500-тонный ракетный крейсер «Москва» и прочую мелочь из состава российского Черноморского флота.

Тем временем возле Одессы стартуют украинско-американские морские учения Sea Breeze 2017, в ходе которых первые две «Гюрзы-М» должны отработать боевое взаимодействие с американским ракетным крейсером Hue City. Однако посмотрев на то, как ведут себя украинские бронекатера на морской волне, янки понимают, что совместное маневрирование с «Гюрзами» может закончиться практическими занятиями по теме «Спасение на водах».

Поэтому американский крейсер уходит в море маневрировать сам с собой, а украинские бронекатера остаются «активно поддерживать» его из акватории одесского порта…

Азовский кризис

В марте 2018 года в Азовском море украинский пограничный корабль «Оникс» (бывшая турецкая шхуна «Баба Хасан») внезапно и совершенно по-пиратски захватывает российский сейнер «Норд», имеющий в трюме шесть тонн законно выловленной в зоне совместного рыболовства тюльки. «Норд» украинцы конвоируют в Бердянск, а над командой и капитаном сейнера устраивают позорное судилище.

Россия в ответ ужесточает режим досмотра судов, следующих через Керченский пролив в Бердянск и Мариуполь. Грузооборот украинских портов в Азовском море падает ниже плинтуса. Тюлька в трюме «Норда» протухает и воняет на весь Бердянск, но выбросить ее украинцы не могут, ибо та значится «вещественным доказательством» в деле о «нарушении командой «Норда» украинского законодательства».

Начинается так называемый Азовский кризис. Почти одновременно с этим «Кременчуг» с залитой монтажной пеной трещиной и получившим старлея Регулой поднимает в Одессе флаг ВМСУ.

Дальше темп событий ускоряется. «Для устрашения» Москвы 6 сентября 2018 года Совета национальной безопасности и обороны Украины принимает решение об усилении украинского военно-морского присутствия на Азовском море. Давно болтающийся без дела (ходовых кораблей-то нет!) в Николаеве личный состав Южной базы ВМСУ переводится в Бердянск. Туда же из Одессы должны быть отправлены бронекатера спонтанно сформированной «тактической группы «Тритон» — три «Гюрзы-М» из полудюжины, имеющейся в распоряжении украинских адмиралов.

Надо сказать, что в Киеве сомневались, что Россия пропустит боевые катера под Крымским мостом. Вот почему МБАКи было решено послать в Бердянск… по суше — на автотрейлерах. Первым в путь отправляется БК-05 «Лубны», за ним — БК-04 «Кременчуг».

Впечатления Регулы о поездке неоднозначны:

«Дорога такая, интересная вся, в ямах, от Новой Каховки до Бердянска. Я помню, едем, а я смотрю, как катер трясет, — и просто берусь за голову от ужаса… Это была немного сложная операция по перевозке, потому что не во всех местах мы могли проехать… В дороге все снимали с него, чтобы уменьшить вес. Чтобы вообще можно было его двумя кранами поднять».

Сделаем маленькое отступление.

Уже после того, как два МБАКа выехали из Одессы, в ВМСУ сообразили, что в порту Бердянска тупо отсутствуют краны с грузоподъемностью более 40 тонн. Два работоспособных «сороковника» есть, но вот смогут ли они, работая в паре, спустить на воду 50-тонные бронекатера?.. Скорее нет, чем да.

По этой причине во время всех остановок по пути из Одессы в Бердянск командам украинских катеров пришлось «потрошить» свои бронескорлупки, снимая с них все, что можно, лишь бы снизить их вес.

Конец отступления.

8 сентября в Бердянск привозят и спускают на воду «Лубны». 12 сентября в Азовское море успешно плюхается «Кременчуг». Команды МБАКов бросаются прикручивать на штатные места все то, что они в дороге откручивали. В штабе новосозданной бердянской базы ВМСУ радостно потирают руки… Но недолго.

Во-первых, одна только действующая на Азовском море корабельная группировка Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ кроет по своей боевой мощи тактическую группу «Тритон», как бык овцу. Во-вторых, после спуска на воду «Кременчуга» один из имеющихся в порту Бердянска работоспособных «сороковников» выходит из строя. По этой причине третья «Гюрза-М» остается в Одессе, а «Лубны» и «Кременчуг» лишаются возможности быть поднятыми в Бердянске на стенку для проведения корпусного ремонта.

Впрочем, Бердянск бодро рапортует Одессе, что вышедший из строя портовый кран вскорости будет отремонтирован. Может быть.

Неуловимые Джо

Тем временем ВМСУ продолжают «усиливать» украинское военно-морское присутствие на Азовском море.

24 сентября 2018 года, получив соответствующее разрешение от российской стороны и приняв на борт российского лоцмана, на минимальном ходу, в плотной «коробочке» из российских боевых кораблей и катеров, украинский морской буксир «Корец» протащил на буксире лишенное хода украинское же поисково-спасательное судно «Донбасс» по Керчь-Еникальскому каналу в Азовское море. Так происходит первый в истории проход кораблей ВМСУ под Крымским мостом, в трактовке украинских СМИ превратившийся в «дерзкий прорыв».

Встречать «прорывающихся» из Бердянска выходят «Лубны» и «Кременчуг». Оба МБАКа сразу обнаруживаются пограничным кораблем РФ: катера прекрасно «светятся» на экранах российских РЛС. Тем не менее, командиры МБАКов следуют к Керченскому проливу с выключенными ходовыми огнями, запертыми в сейфах мобильниками команды и при полном радиомолчании.

Эта комическая игра в «неуловимых Джо» продолжается до того момента, когда МБАКи оказываются в зоне интенсивного судоходства. Испугавшись перспективы угодить под форштевень какого-нибудь сухогруза, самостийные «ниндзя» включают ходовые огни!..

Все это совершенно не мешает Регуле после возвращения в Бердянск рассказывать, как МБАКи столь незаметно подкрались к российским кораблям, сопровождавшим «Корец» и «Донбасс», что русские просто «обсыпались». В последующих версиях — «обделались».

На следующий день все те же два украинских МБАКа, по словам Регулы, успешно догоняют и «прессуют» близ Бердянска российский патрульный катер проекта 12150 «Мангуст». Отметим, что согласно паспортным ТТХ, «Гюрза-М» может выдать не более 28 узлов в штилевую погоду — против более 50-ти российских. Вы себе можете представить, как на гоночной трассе два грузовика пытаются догнать и прижать к бровке болид «Формулы-1»? Вот и мы не можем…

Дальнейшие приключения украинских бронекатеров на Азовском море выглядят двойственно. С одной стороны, командиры МБАКов непрерывно рапортуют, как героически распугали они в окрестной акватории все российские корабли и катера. С другой стороны, те же командиры жалуются, что русские не дают их катерам прохода, постоянно «подрезают и провоцируют».

И вообще, как пелось в известной советской песенке, «крокодил не ловится, не растет кокос». В том смысле, что россияне, несмотря на МБАКи, продолжают останавливать и придирчиво осматривать идущие через Керченский пролив в Бердянск и Мариуполь суда, а грузооборот обоих портов устойчиво стремится к нулю.

25 ноября 2018 года «Лубны» и «Кременчуг» направляются к Керченскому проливу, чтобы встретить новую группу вымпелов ВМСУ, «прорывающихся» под Крымским мостом в Азовское море. На подходе к Керченскому проливу Регула усматривает на горизонте клубы порохового дыма, сквозь которые прорывается блеск сабель моряков ВМСУ, лихо берущих на абордаж Крымский мост и корабли ЧФ…

Шутка! На самом деле командир «Кременчуга» ничего такого на горизонте не наблюдает, хотя позже в Бердянске команды МБАКов и будет утверждать, что «видели под Крымским мостом вспышки выстрелов».

Встретить, кстати, «Лубнам» и «Кременчугу» так никого и не удается. Почему?

Потому что без разрешения властей РФ вторгшиеся близ Керчи в наши терводы украинский рейдовый буксир «Яны Капу», а также два малых бронированных артиллерийских катера, БК-01 «Бердянск» и БК-06 «Никополь», оказываются задержаны сотрудниками ФСБ. Попутно «Бердянск» получает несколько попаданий с российского пограничного сторожевого корабля «Изумруд». «Гюрза-М» не отправляется на дно только благодаря стараниям российской аварийной партии.

Это полностью подтверждает отвратительную живучесть украинских бронекатеров проекта 58155.

«Синьо-жовтий прапор майорить»

2019 год проходит менее бурно. Постепенно вся удерживаемая Украиной команда «Норда», включая капитана, сбегает в Россию — однако грузооборот украинских портов в Азовском море продолжает снижаться.

Порошенко проигрывает выборы Владимиру Зеленскому, и теперь уже никто в ВМСУ не стесняется говорить, что «Гюрзы-М» — это ни на что не годный, но дорогостоящий хлам.

Россия возвращает Украине ее моряков, задержанных во время попытки несанкционного прорыва, а чуть позже и их посудины — «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь».

Командование ВМСУ объявляет, что «россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы!» Центр общественных связей ФСБ России опровергает это смелое заявление, но тема злодейски похищенных Москвой с МБАКов унитазов еще долго не покидает топ украинских новостей. Потом украинцы тихо признают, что унитазы — на месте…

А в Бердянске грустит старлей Регула. За время блуканий по Азовскому морю трещина в борту «Кременчуга» стала пропускать воду. Чтобы справиться с этой напастью, а также привести в порядок днище катера, МБАК надо поднять из воды. Но кран — тот самый приснопамятный кран в порту Бердянска — так и остается не отремонтированным. Шах и мат!..

В 2020 году, после попытки ВМСУ поиграться в «минные постановки» на Азовском море, начинают сдавать и «Лубны». МБАКам срочно нужен ремонт, вот только кран... Ну, вы поняли.

Какое-то время командиры МБАКов прикидывают, а не попробовать ли поднять катера из воды с помощью оставшегося «сороковника» и крана с грузоподъемностью в 20 тонн. Но такую схему подъема категорически запрещает заводская схема строповки катеров проекта 58155. В итоге Регула плюет на эту затею.

Тем временем в Севастополе, к удивлению Киева, продолжает жить-поживать так и не утопленный украинским старлеем Черноморский флот. В Бердянске же продолжает витать амбре из трюма «Норда».

А что же команда «Кременчуга»? Она философски откачивает сифонящую из трещины в корпусе катера воду. Командовать этой сизифовой процедурой отныне — главная обязанность Регулы.

Над МБАКом выцветшей тряпкой висит флаг ВМСУ, и яростно наяривает из динамиков марш:

Синьо-жовтий прапор майорить,

Прийнята присяга Україні,

Будуть вірно моряки служить

Незалежній молодій країні.

Браття! Послужим Україні ми!

За Чорне море станемо грудьми!..

Занавес. Аплодисменты.

Поэма страсти

Какой драматизм! Какая поэма страсти! Эх!.. Самое же потрясающее, что все так и было.

Вообще, история МБАК «Кременчуг» крайне поучительна. В ней, как в капле воды, отразилась вся абсурдность существования ВМСУ, созданных не в рамках какой-то четкой государственной концепции, а исключительно в угоду принципу «шоб было».

Вот что Киеву надо бы экранизировать, а не унылое пение «Варяга» в украинском трюме.