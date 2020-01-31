Панин вспомнил, как Харламов зазывал его в Comedy Club

Москва, 31 января. Актер Алексей Панин заявил, что возмущен оскорбительными постами шоумена Гарика Харламова, в которых тот высмеивает странное поведение артиста.

В интервью блогеру Давиду Манукяну Панин нелестно отозвался о супруге актрисы Кристины Асмус. Гость программы заявил, что слухи о зоофилии — выдумка.

Он также отметил, что раньше был востребованным артистом. Панин вспомнил, что тогда его активно зазывали в Comedy Club, в том числе и сам Харламов.

«Они все прыгали на задних лапах: «Лешенька, Лешенька». Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал», — заявил Панин.

Актер подчеркнул, что никогда не позволил бы себе оскорбить другого человека. Отметим, что на странице Харламова в Instagram ролики про Панина больше не появляются. Актер пригрозил шоумену, что расскажет его секреты и нелицеприятные тайны других звезд Comedy Club.

Стоит отметить, что Панин довольно часто шокирует публику своим поведением. Например, летом прошлого года в интервью рэперу T-killah он признался в случайных сексуальных связях с мужчинами и в том, что их пара с возлюбленной – свингерская. Актер заявил, что тематические вечеринки для взрослых посещает с юности.

А за несколько дней до этого Панин обнародовал видео, на кадрах которого его 11-летняя дочь держит в руках сигарету, пишет «Газета.ru». Интернет-пользователи раскритиковали актера за неправильное воспитание ребенка и за то, что он поощряет плохие привычки.