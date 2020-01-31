Ургант посмеялся над отменой концерта Элджея с его «замечательными песнями» в Челябинске

Москва, 31 января. Телеведущий Иван Ургант на своем вечернем шоу посмеялся над решением властей Челябинска отменить в городе концерт исполнителя Элджея (Алексея Узенюка). Шоумен счел, что на достижение своей цели депутат Ленинского райсовета Андрей Зеленин потратил слишком много бумаги.

Заявления с требованием отменить выступление артиста Зеленин написал в четыре ведомства: МВД, прокуратуру, министерство культуры и Роскомнадзор. Кроме того, депутат попросил проверить творчество музыканта на пропаганду употребления наркотиков, передает «Культуромания».

«Менеджмент Элджея (так мы узнали, что у него есть менеджмент) утверждает, что вовремя не подписал документа на аренду зала. Но незадолго депутат Ленинского райсовета Челябинска отправил запросы в региональную прокуратуру. МВД, министерство культуры, управление Роскомнадзора с просьбой проверить творчество Элджея. И у меня претензия к депутату: сколько запросов отправлено, сколько бумаги он истратил», — заметил Ургант.

Затем телеведущий выразил мнение, что некоторые песни Элджея помогают школьникам подтягивать знания.

«Я хочу тебя на 360» — школьники и потанцевали, и геометрию повторили. Или — «Рваные джинсы» — песня учит опрятности. Не ходи в дырявых — надует. Или вот песня замечательная — «Бошки дымятся». Это же про подготовку к экзаменам, к сессии», — пошутил шоумен.

Ургант отметил, что проверка творчества исполнителя не началась, но концерт уже отменили, и в шутку предложил создать «Всероссийский комитет по разврату и наркотикам».

Напомним, общественность в Челябинске выступила против концерта Элджея, который должен был пройти 15 марта во дворце спорта «Юность».

Представители певца сообщили, что выступление переносится на неопределенный срок по «независящим от организатора и артиста обстоятельствам», деньги за приобретенные билеты будут возвращены в полном объеме, передает «МИР 24».

В 2019 году в России наблюдалась волна отменены концертов популярных среди молодежи исполнителей, напоминает «Ридус». В Нижнем Новгороде после жалобы активистов-родителей был отменен концерт Jah Khalib. Также не состоялись выступления певицы Монеточки, групп «Френдзона» и IC3PEAK. Рэперу Хаски вменили хулиганство, посадив его на 12 суток. Всех артистов обвиняли в аморальности, пропаганде суицида и наркотиков и общем пагубном влиянии на молодые умы.