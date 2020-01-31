Врио главы Чувашии отправил правительство в отставку

Чебоксары, 31 января. Правительство Чувашии отправилось в отставку после того, как врио главы республики назначен был депутат Государственной думы Олег Николаев. О подписании соответствующего указа он сообщил на первом заседании кабинета министров.

«Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», — сказал врио главы Чувашии.

Николаев планирует обсудить планы реализации нацпроектов с кабинетом министров, члены которого станут исполнять обязанности «до новых решений».

«Президент, огласив послание, перешел к действиям выверенным, скажем так, конкретным, тем самым задает темп и органам исполнительной власти, субъектам, муниципалитетам», — добавил он.

Напомним, 29 января президент РФ Владимир Путин снял Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии в связи с утратой доверия. На пост врио руководителя республики глава государства назначил депутата Госдумы от «Справедливой России» Николаева. Эту должность он будет занимать до вступления в должность нового избранного главы Чувашии — выборы пройдут 13 сентября.

Игнатьев также был исключен из партии «Единая Россия» за нарушение этических норм. Такое решение принято было после скандального инцидента, произошедшего на торжественном вручении новых пожарных машин в Чебоксарах. Уже бывший глава Чувашии на видео, распространенном в Сети, заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от автомобилей, которые он зажал в высоко поднятой руке.

Поведение Игнатьева вызвало широкий общественный резонанс. Многие сочли поступок неподобающим главе республики.