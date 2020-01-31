ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по Крыму и Украине

Страсбург, 31 января. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Крыму и ситуации на Украине. За документ проголосовали 49 депутатов, еще 17 выступили против, а трое воздержались.

В резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств рядом стран — членов организации фигурируют не только Россия, но также Грузия, Турция, Украина, Армения и ряд других государств.

К Москве предъявили претензии, касающиеся «соблюдения прав человека, невыполнения решений ЕСПЧ, крымского вопроса и расследования крушения малайзийского Boeing-777, а также ситуации на Украине».

В частности, в документе российские власти призывают «полностью выполнять Минские соглашения». Хотя Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной боевых действий в Донбассе, где с 2014 года идет гражданская война.

Как подчеркнул глава делегации России в ПАСЕ, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, Москву такой «хамский подход» не устраивает.

Напомним, в ПАСЕ в 2014 году разразился скандал — российская делегация тогда была лишена права голоса после воссоединения Крыма с РФ. Хотя полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Только летом прошлого года участники сессии ПАСЕ наконец утвердили резолюцию, которая полностью подтвердила полномочия российской делегации в организации.

Тем не менее украинская сторона продолжает нападки на российскую, так и не смирившись с волеизъявлением крымчан. Кроме того, Киев безосновательно обвиняет Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны, не приводя при этом сколько-нибудь весомых доказательств.