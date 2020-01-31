Москва, 31 января. Минюст предложил в несколько раз увеличить штрафы за превышение скорости, а также ужесточить наказание за другие нарушения ПДД. Санкции прописаны в проекте нового Кодекса об административных нарушениях РФ (КоАП), опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Штрафы за превышение скорости на 20–40 км/ч предлагается увеличить с 500 рублей до трех тысяч. За превышение на 40–60 км/ч хотят наказывать штрафом в размере четыре тысячи рублей (сейчас до 1,5 тысячи). При превышении более 60 км/ч водитель заплатит пять тысяч рублей, то есть в два раза больше, чем сейчас, или лишится прав на срок от четырех до шести месяцев. Если автомобилист совершит подобное нарушение повторно, то он получит штраф до 10 тысяч рублей или лишится водительского удостоверения на год, передает НСН.

Кроме того, в проекте КоАП появилась статья «Опасное вождение». За подобное нарушение предлагается выписывать штраф в размере пять тысяч рублей.

Также Минюст предложил налагать на водителя санкции за «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытку скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан». За подобное нарушение придется заплатить штраф в 40 тысяч рублей. Помимо этого, статья предусматривает лишение прав на два–три года, сообщает URA.RU.

Если новый КоАП будет принят, увеличатся штрафы за перевозку детей без специальных удерживающих устройств (автокресел). Частное лицо заплатит за подобное нарушение пять тысяч рублей (сейчас штраф три тысячи), должностные лица — 30 тысяч рублей (сейчас 25 тысяч), а юридические лица — 150 тысяч рублей (сейчас 100 тысяч). Штраф для индивидуальных предпринимателей составит до 35 тысяч рублей.

Помимо этого, в проекте кодекса появился штраф в размере три тысячи рублей за повторное управление машиной с чрезмерной тонировкой, а взыскание за саму тонировку может повыситься до тысячи рублей (сейчас 500 рублей), пишет Deita.ru. Новой стала и статья для злостных нарушителей ПДД — водитель, пойманный на подобном три раза, лишится прав на срок от года до полутора лет. Отдельно наказывается езда без водительского удостоверения. Штраф составит от 10 до 30 тысяч рублей.