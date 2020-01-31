Мясников объяснил список препаратов Минздрава РФ для лечения коронавируса

Москва, 31 января. Главврач одной из московских больниц и известный телеведущий Александр Мясников прокомментировал предложенные Минздравом РФ препараты для лечения нового типа коронавируса у взрослых. По словам эксперта, они могут обеспечить только симптоматическое лечение.

Ранее министерство здравоохранения опубликовало временные методические рекомендации по лечению распространившейся формы пневмонии. На данный момент для лечения коронавируса в ведомстве рекомендуют три препарата: Рибавирин, рекомбинатный интерферон бета lb и Лопинавир/Ритонавир, передает Kp.ru.

В своем Telegram-канале Мясников оценил предложение Минздрава РФ и обратил внимание на то, что информацию от ведомства необходимо правильно понять.

«Расшифровывая» предложенный министерский список лекарств, он подчеркнул, что «между понятиями «можно применять» и «имеют эффективность» есть разница».

«На деле пока [нет] ни лекарств, ни вакцины. Лечение только симптоматическое», — цитирует специалиста «Царьград».

Мясников представил несколько опубликованных в медицинском журнале The Lancet выдержек из анализа течения болезни 40 зараженных новым типом коронавируса в китайском городе Ухань, который считается источником распространения заболевания.

Согласно данным издания, у абсолютного большинства больных (98%) наблюдается лихорадка. Из других симптомов вируса отмечаются кашель (76%) и одышка (55%). Немногим меньше половины заразившихся (44%) испытывают ломоту в теле, примерно треть (28%) жалуются на мокроту.

«У всех на КТ признаки пневмонии», — пояснил Мясников.

Врач также напомнил об осложнениях, которые вызывало заболевание. В частности, об острой дыхательной недостаточности, которая развилась в среднем на восьмой день болезни, а также об острой сердечной недостаточности. Среди наиболее тяжелых случаев он отметил пациентов, имеющих хронические болезни — атеросклероз, гипертонию или диабет.

Рассуждая об «эмпирическом лечении», Мясников отметил, что указанные Минздравом РФ препараты принимать можно, но усомнился в их эффективности.

«Можно дать, а уж поможет ли…» — написал он.

Для профилактики бактериальной инфекции медик посоветовал антибиотики.