Роскачество объяснило разницу между вином в бутылках и картонных коробках

Москва, 31 января. Эксперты Роскачества рассказали, чем отличаются вина в бутылках и картонных коробках. По данным специалистов, в мягкой упаковке часто продаются напитки низкого качества.

Одним из плюсов вин в картонных коробках в Роскачестве назвали именно упаковку. Вино в пакете удобно брать на природу, кроме того, коробку легче утилизировать. Также такая упаковка снижает стоимость алкогольного напитка.

Эксперты отметили, что в европейских супермаркетах можно найти вино хорошего качества в коробке, однако в России сложилась несколько другая ситуация. По данным Роскачества, в нашей стране в мягкой упаковке чаще всего продают даже не вина, а винные напитки, передает «Газета.ру».

«В лучшем случае, в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые «прессовые фракции» переработки винограда», — рассказал руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян.

По данным аналитиков, покупатели часто не видят разницы между вином и винным напитком, а при покупке руководствуются низкой ценой, пишут «Известия».

«Чаще всего пакетированное вино занимает самые нижние винные полки. Увы, вы вряд ли найдете там качественное и интересное вино», — подытожил замглавы Роскачества Илья Лоевский.

Ранее в Роскачестве назвали основные различия между вином и винным напитком. Эксперты призвали потребителей внимательно читать информацию на упаковке.