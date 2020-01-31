СК РФ назвал причину взрыва в жилом доме во Владивостоке

Владивосток, 31 января. Взрыв в жилом доме во Владивостоке произошел из-за детонации самодельного электрического механизма, который пытался изготовить погибший при инциденте мужчина. Причину трагедии назвали в СУ СК РФ по Приморскому краю.

«По предварительным данным установлено, что погибший пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда он пытался продемонстрировать его своим знакомым», — объяснила она.

По данным ведомства, взрыв произошел в пятницу на улице 1-ая Поселковая. Найдено тело 27-летнего мужчины, на теле и лице которого были ссадины. Двое очевидцев пострадали, за состоянием их здоровья следят медики.

Региональное управление СК РФ организовало доследственную проверку. Правоохранители осмотрели место взрыва, теперь опрашивают очевидцев.

Ранее в Сети появилось видео с места трагедии. Известно, что несущие конструкции двухэтажного дома не получили повреждений, возгорания за взрывом не последовало.

На днях в пятиэтажном доме в Махачкале прогремел взрыв бытового газа. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, в результате происшествия пострадал мимо проходивший ребенок 2008 года рождения, его доставили в медицинское учреждение.