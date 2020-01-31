Facebook будет бороться с ложной информацией о коронавирусе

Нью-Йорк, 31 января. Американская компания Facebook объявила о начале борьбы с распространением ложной информации о вспышке китайского коронавируса.

Согласно сообщению на официальном сайте Facebook, компания применит алгоритм фактологической проверки, что поможет выявлять фейки и ограничивать их тиражирование в социальной сети, а также в Instagram.

«Мы начнем удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями, которые, по мнению глобальных или местных организаций в области здравоохранения, могут причинить вред людям», — говорится в заявлении.

Facebook заверил, что станет оповещать о результатах проверок тех пользователей, которые попытаются поделиться недостоверной информацией неумышленно.

О вспышке пневмонии в городе Ухань власти Китая сообщили в конце прошлого года. Ее возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Вирус быстро распространился за пределы страны, случаи заболевания зарегистрированы в Японии, США, Канаде, Франции и других странах.

По последним данным, из-за коронавируса скончались уже более 200 человек, количество зараженных превысило восемь тысяч граждан. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового вируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Из-за распространения коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российско-китайской границы на Дальнем Востоке. Как сообщает Роспотребнадзор, на территории России случаев заболеваний коронавирусом 2019-nCoV не зарегистрировано.