Крымские ученые создали натуральный майонез на основе местных растений

Симферополь, 31 января. Ученые Крымского федерального университета (КФУ) разработали и запатентовали рецепт майонеза без искусственно полученных ингредиентов. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

В новом варианте заправки в качестве ароматизаторов и природных консервантов используются масляные экстракты и дистилляты эфиромасличного сырья (гидролаты), полученные из характерных для Крыма пряно-ароматических растений, в том числе, сельдерея, розмарина, базилика и укропа.

Эти растения богаты эфирными маслами и биологически активными веществами, которые частично выполняют функцию консервантов и могут заменить получаемые искусственно фенольные соединения.

«Масляные экстракты создаются из сухого растительного сырья, которое мы измельчаем с добавкой небольшого количества этилового спирта», — объяснила RT доцент кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел Академии биоресурсов и природопользования КФУ Елена Ножко.

Состав майонеза «по-крымски» — купаж растительных масел, сухой яичный порошок, гуаровая и ксанантовая камедь и вода. По словам исследователей, храниться такая натуральная заправка может месяц.

Специалисты убеждены, что этот майонез подходит для здорового питания. Анализ продукта в НИИ сельского хозяйства Крыма показал его соответствие требованиям ГОСТ. На технологию получения майонеза ученые получили патент.

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