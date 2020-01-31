«Нафтогаз» повысил ставку на транзит газа из РФ в Европу

Москва, 31 января. «Нафтогаз» с 1 января 2020 года увеличил тариф для «Газпрома» на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК ссылаясь на проект соглашения между компаниями.

Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2% и может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов за пять лет.

Как сообщает издание, близки к обеим компаниям источники сообщили, что в подписанном варианте договора положение об увеличении тарифа на транзит на 2% было сохранено. Источник также отмечает, что вместе с главным договором еще были подписаны дополнительные соглашения, которые влияют на конечные условия транзита.

Подчеркивается, что если «Газпром» примет решение увеличить поставки газа в Европу, то компании придется бронировать дополнительные мощности в украинской ГТС. В таком случае будут применены повышающие коэффициенты по тарифу: бронирование дополнительных мощностей на квартал обойдется в 1,1 раза дороже стандартной ставки, на месяц — в 1,2 раза, на сутки — в 1,45 раза. То есть максимальный рост ставки может составить до 45%.

Напомним, что предыдущий десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря 2019 года. Буквально за пару недель до окончания года стороны договорились о продлении договора на 5 лет. При этом Россия добилась снятия всех судебных претензий к «Газпрому» со стороны Украины и отмены украинского антимонопольного штрафа.

Ранее дочерняя компания «Нафтогаза» «Укргазодобыча» заявляла об истощении пяти важнейших газовых месторождений страны на 79-90%.