Депутат Госдумы Власов предложил обеспечить студентов бесплатным питанием

Москва, 31 января. Депутат Госдумы РФ Василий Власов предложил обеспечить учащихся вузов бесплатным горячим питанием. Соответствующее обращение парламентарий направил министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову.

Власов считает, что бесплатное питание нужно предоставить студентам дневной формы обучения. Депутат отметил, что студенты-очники практически весь день проводят в вузе. Кроме того, среди учащихся многие проживают в общежитии, где не всегда есть возможность приготовить пищу.

«Реализация данной меры будет являться существенной поддержкой для обучающихся», — приводит выдержку из обращения Власова RT.

Автор инициативы напомнил, что сейчас бесплатное питание могут получать студенты из социально незащищенных групп населения. Для этого, по словам Власова, учащимся необходимо собрать целый пакет документов, подтверждающих право на льготу. Депутат же уверен, что бесплатное питание должны получать все студенты дневной формы обучения, передает «ФедералПресс».

Василий Власов, родившийся в 1995 году, является самым молодым депутатом Госдумы VII созыва. Депутат представляет фракцию ЛДПР. Ранее парламентарий предложил разрешить всем школьникам и студентам бесплатно посещать государственные музеи, однако комитет по культуре отклонил инициативу.