ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Апабанка»

Москва, 31 января. Центральный банк России отозвал лицензию у московского АКБ «Апабанк». Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

«Отозвать с 31 января 2020 года лицензию на осуществление банковских операций», — указывается в приказе.

Причиной стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Согласно информации, представленной на сайте регулятора, ЦБ РФ зарегистрировал «Апабанк» в июне 1993 года.

На прошлой неделе лицензии лишился Нижневолжский коммерческий банк. Эта финансово-кредитная организация по итогам третьего квартала 2019 года заняла 176-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». Кроме того, ЦБ РФ отозвал лицензию у ПАО «Промышленно-финансовое сотрудничество».