Польша купит у США 32 самолета F-35 за 4,6 млрд долларов

Варшава, 31 января. Польша подпишет 31 января договор о покупке у США истребителей F-35.

Сообщается, что 32 самолета F-35A вместе с логистическими и учебными пакетами обойдутся польской стороне в 4,6 миллиарда долларов. В состав логистического пакета входит восемь тренажеров, запасные части, информационная система управления эксплуатацией, оборудование, необходимое для наземного обслуживания самолетов.

Варшава придает большое значение предстоящей сделке. Польский министр обороны Мариуш Блащак несколько раз ездил в Соединенные Штаты лично договариваться о поставках. На церемонии подписания соглашения о сделке также будет присутствовать глава польского государства Анджей Дуда.

Блащак не скрывает удовлетворения от сделки с США.

«Польские вооруженные силы никогда не имели в своем распоряжении настолько современного вооружения. Это «top of the top», если речь идет о вооружении. Это самолет, несравнимый ни с какими другими самолетами, самолет, который дает превосходство ВВС», — считает польский военачальник.

Он убежден, что вероятные противники Польши уже обеспокоены наличием у страны F-35.

«Возможный противник должен отдавать себе отчет о том, что если он нападет на нашу отчизну Польшу, то встретится с решительным отпором, потому что новое вооружение такой ответ может обеспечить», — говорит Мариуш Блащак.

Варшава ранее отмечала, что американские F-35 заменят произведенные в СССР МиГ-29, которые до сих пор находятся на вооружении ВВС Польши. В распоряжении польских военнослужащих около 30 таких самолетов.