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Общество

Состояние Безоса увеличилось на 13 млрд долларов за 15 минут

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Состояние Безоса увеличилось на 13 млрд долларов за 15 минут

Вашингтон, 31 января. Состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда долларов за 15 минут. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, ранее Amazon представила успешный квартальный отчет, идущий в разрез с прогнозами аналитиков. Эксперты полагали, что прибыль компании на одну акцию составит 4,11 доллара, однако в отчете говорится, что Amazon заработала 87,4 миллиарда долларов, то есть по 6,47 долларов на акцию.

Благодаря этим цифрам, 30 января на постмаркете стоимость акции компании Безоса увеличилась на 12% и составила 2,1 тысячи долларов. Сам миллиардер владеет 12% акций Amazon. По оценке Bloomberg, теперь состояние главы корпорации составляет 129,5 миллиарда долларов, передает «АиФ». В рейтинге Bloomberg Billionaires Index эта информация пока не отражена — новые цифры появятся в списке после закрытия торгов 31 января.

Ранее американский журнал Forbes назвал Джеффа Безоса самым богатым человеком в мире. 18 января первое место рейтинга занял президент Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно. Это произошло в связи с уменьшением стоимости акций Amazon на 0,7%.

Безос буквально через несколько дней вернул себе первую строчку списка богатейших людей планеты, а Арно переместился на второе место. Тогда Forbes оценивал состояние главы Amazon в 115,5 миллиарда долларов. Третьим в рейтинге стал основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 110,4 млрд долларов.

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Источник: Bloomberg
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