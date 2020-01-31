Штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной нашли на дне Черного моря

Новороссийск, 31 января. Члены Русского географического общества обнаружили в акватории Черного моря вблизи от Новороссийска советский штурмовик Ил-2 времен ВОВ.

«На данный момент ведутся подготовительные работы, и центром морских исследований новороссийского местного отделения РГО готовится экспедиция, которая должна идентифицировать этот самолет, провести необходимые подводно-технические и исследовательские работы» — передает председатель Краснодарского отделения РГО Иван Чайка.

Как он отмечает, экспедиция будет приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает Чайка, найденный самолет сильно заилен и лежит на морском дне в перевернутом состоянии. Водолазы начнут проводить работы в ближайшие месяцы.

Самолет планируют идентифицировать и установить хронологию связанных с ним исторических событий, а также определить, есть ли на борту останки экипажа.

Ранее сообщалось, что поисковики обследовали место падения советского штурмовика Ил-2 около села Молдаванское Крымского района. Исследователи обнаружили парашютную систему и фрагментированные останки пилота, а также боекомплект самолета и шильда с датой выпуска конструкции штурмовика 12 апреля 1943 года.

По словам председателя оборонного общества генерала-полковника Александра Колмакова, за 2019 год поисковые отряды ДОСААФ РФ обнаружили и перезахоронили останки 1711 советских солдат, павших во время Великой Отечественной войны. Он отметил, что поисковыми работами на территории 12 субъектов России занимались 142 отряда.