ВОЗ признала коронавирус ЧС международного масштаба. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус — международная ЧС Мировой масштаб распространения коронавируса превзошел атипичную пневмонию 2003 года. В свое время она стала крупнейшей эпидемией XXI века. Число заболевших новым вирусом уже приближается к 10 тысячам, а погибли от инфекции 213 человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Случаи заражения подтвердились почти в 20 странах. Среди них Таиланд, Япония, США, Франция, Германия. Италия первая из государств Евросоюза приостановила авиасообщение с Китаем. Частично на замке и границы КНР с Россией. В нашей стране случаев заражения не зафиксировано.

Отношения России и государств «Балтик Плюс» Российская делегация ПАСЕ соберется за одним столом с представителями стран Прибалтики, Грузии и Украины. Это необходимо, чтобы урегулировать все противоречия между ними. О возможной предстоящей встрече заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как отметил Хендрик Дамс, для него все 47 делегаций ПАСЕ равны, и конфликт между Москвой и группой государств «Балтик Плюс» должен быть исчерпан. Напомним, чуть ранее полномочия России в ассамблее восстановили в полном объеме. Против выступили Украина, Латвия, Литва, Грузия. Эти страны до сих пор не могут принять решение крымчан быть частью нашей страны и называют воссоединение полуострова аннексией.

День Brexit Несколько часов до Brexit. Сегодня судьбоносный для Великобритании день. В 23.00 по лондонскому времени страна должна выйти из Евросоюза. В сообществе она находилось 47 лет. Как отметил премьер-министр страны Борис Джонсон, 31 января станет началом нового этапа единения и обновления. «Развод» с ЕС намечался несколько раз. Первый был запланирован на 29 марта, но британские парламентарии несколько раз отклоняли проект соглашения. В итоге процесс перенесли на конец октября, позже на январь. Сейчас все бумаги о Brexit подписаны, формальности соблюдены, так что вероятность очередного переноса практически исключается.