ВОЗ признала коронавирус ЧС международного масштаба. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус — международная ЧС
Мировой масштаб распространения коронавируса превзошел атипичную пневмонию 2003 года. В свое время она стала крупнейшей эпидемией XXI века. Число заболевших новым вирусом уже приближается к 10 тысячам, а погибли от инфекции 213 человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Случаи заражения подтвердились почти в 20 странах. Среди них Таиланд, Япония, США, Франция, Германия. Италия первая из государств Евросоюза приостановила авиасообщение с Китаем. Частично на замке и границы КНР с Россией. В нашей стране случаев заражения не зафиксировано.
Отношения России и государств «Балтик Плюс»
Российская делегация ПАСЕ соберется за одним столом с представителями стран Прибалтики, Грузии и Украины. Это необходимо, чтобы урегулировать все противоречия между ними. О возможной предстоящей встрече заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как отметил Хендрик Дамс, для него все 47 делегаций ПАСЕ равны, и конфликт между Москвой и группой государств «Балтик Плюс» должен быть исчерпан. Напомним, чуть ранее полномочия России в ассамблее восстановили в полном объеме. Против выступили Украина, Латвия, Литва, Грузия. Эти страны до сих пор не могут принять решение крымчан быть частью нашей страны и называют воссоединение полуострова аннексией.
День Brexit
Несколько часов до Brexit. Сегодня судьбоносный для Великобритании день. В 23.00 по лондонскому времени страна должна выйти из Евросоюза. В сообществе она находилось 47 лет. Как отметил премьер-министр страны Борис Джонсон, 31 января станет началом нового этапа единения и обновления. «Развод» с ЕС намечался несколько раз. Первый был запланирован на 29 марта, но британские парламентарии несколько раз отклоняли проект соглашения. В итоге процесс перенесли на конец октября, позже на январь. Сейчас все бумаги о Brexit подписаны, формальности соблюдены, так что вероятность очередного переноса практически исключается.
Мишустина на ЕАЭС
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 31 января в Казахстане. Участие в нем примет премьер-министр России Михаил Мишустин. В Алма-Ату он прибыл накануне. К слову, Казахстан — первое государство, которое глава Кабмина посещает на новом посту. Во время рабочей поездки председатель правительства проведет двусторонние встречи с коллегами из Белоруссии, Армении, Казахстана и Молдавии. А на заседании обсудит совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС.