Роспотребнадзор рассказал, как защититься от коронавируса и гриппа

Москва, 31 января. Роспотребнадзор рассказал, как защититься от коронавируса, гриппа и ОРВИ. В ведомстве призвали соблюдать правила гигиены, чтобы не допустить распространения инфекции.

В первую очередь, необходимо мыть руки после посещения общественных мест и транспорта, а также прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования, перед едой и приготовлением пищи. Руки необходимо намыливать не менее 20 секунд, а затем тщательно высушить. Вернувшись домой с улицы, нужно помыть с мылом не только руки, но и лицо. Нос рекомендуется промыть изотоническим раствором соли.

К лицу и глазам можно прикасаться только недавно вымытыми руками. Если доступа к воде и мылу нет, нужно воспользоваться специальным дезинфицирующим средством или хотя бы влажной салфеткой.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали надевать маску в общественных местах. Менять маску нужно каждые два–три часа. Длинные волосы лучше собрать, так как иначе они будут часто контактировать с лицом, что повышает риск инфицирования. Кроме того, нужно часто проветривать помещения, избегать пребывания рядом с больными людьми, а также поцелуев, объятий и рукопожатий.

Если человек уже заболел, то ему нужно свести к минимуму контакты со здоровыми людьми. Испытывающим недомогание необходимо надевать маску в общественных местах и менять ее каждый час, а при кашле и чихании нужно прикрывать рот одноразовым платком, ладонями или локтевым сгибом.

Заболевший должен пользоваться только личной или одноразовой посудой, а также иметь отдельное полотенце и другие предметы гигиены. В период болезни необходимо проводит дома влажную уборку и протирать места, к которым прикасаются все проживающие с заболевшим, например, дверные ручки и выключатели.

Напомним, первые случаи коронавируса (2019-nCoV) были зафиксированы в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Чтобы не допустить распространения инфекции, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии границ с Китаем на Дальнем Востоке, передает НСН. Кроме того, Россия приостановила выдачу электронных виз гражданам КНР.

Ранее ученые из Гонконга сообщили, что разработали вакцину от коронавируса, однако на ее испытания может уйти около года, пишет Infox.ru. Также над вакциной совместно работают Россия и Китай.