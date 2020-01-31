Китай вернет из-за границы жителей провинции Хубей, где находится очаг вируса

Пекин, 31 января. Правительство КНР приняло решение чартерными рейсами вернуть в Ухань находящихся за границей жителей провинции Хубэй, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«С учетом того, что жители провинции Хубэй, в частности жители Уханя, в последнее время сталкиваются с реальными трудностями за пределами страны, правительство КНР приняло решение как можно скорее направить чартерные рейсы и доставить их сразу в Ухань», — сказано в заявлении представителя МИД Китая.

Ранее Управление гражданской авиации Китая разрешило авиакомпаниям страны организовать чартерные рейсы, для возвращения из других стран находящихся там туристов из города Ухань, очага распространения смертельного коронавируса. В управлении потребовали не отказывать в посадке на борт самолета жителям Уханя, прошедшим медицинскую проверку. На данный момент в Ухань уже вернулись туристы из Японии, Сингапура и Таиланда.

О вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, власти Китая сообщили в декабре 2019 года. На данный момент коронавирус диагностирован более чем у 9800 человек, большинство из которых находятся на территории Китая. Число жертв заболевания выросло до 213. Заболевшие выявлены во всех китайских провинциях.