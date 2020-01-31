ВСУ обстреляли из минометов и БМП два населенных пункта ЛНР

Луганск, 31 января. Украинские силовики дважды открыли огонь по территории Луганской Народной Республики за минувшие сутки, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

30 января Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны ВСУ поселка Голубовское, в результате которого двое мирных жителей получили ранения.

«За 30 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — сообщает представитель ЛНР.

Отмечается, что украинская сторона вела огонь из минометов калибром 82 и 120 миллиметров и БМП-2 по населенным пунктам Березовское и Голубовское.

Ранее сообщалось, что в Луганской области подразделение 93-й бригады ВСУ потеряло двух военных, которые получили ранения, подорвавшись на украинской мине. Вблизи поселка Крымское дежурная смена солдат, заступающих на боевое дежурство, отклонилась от своего маршрута и наткнулась на свою же противопехотную мину.