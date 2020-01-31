نتائج سوريا 30 يناير : أنقذ أطباء عسكريون روس مراسلة "روسيا اليوم" المصابة ، الجيش السوري يعزز مواقعة في إدليب

سوريا ، 30 يناير. ينوي الإرهابيون القيام باستفزاز آخر بالأسلحة الكيميائية في إدلب. انقذ الأطباء العسكريون الروس مراسلة "روسيا اليوم" المصابة وفاء شبروني. الجيش السوري يعزز مواقعة في إدلب بعد تحرير معرة النعمان.

سوريا تستعد لاستفزاز أسلحة كيميائية جديد

يعتزم الإرهابيون القيام باستفزاز آخر ، تتمثل مهمته في "تأكيد" الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا. صرح بذلك الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا.

واكد - "ونود أيضا أن نلفت الانتباه إلى ملاحظات الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة ، وكذلك تقارير وسائل الإعلام حول خطط الإرهابيين لاستفزازات منتظمة و تصريحات عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. نحن نعتبر هذه الإشارات مزعجة للغاية."

وذكر الدبلوماسي الروسي أن هذه الاعمال تستخدم بانتظام للأغراض العسكرية والسياسية.

تجدر الإشارة إلى أن الأسلحة الكيميائية الموجودة تحت تصرف سوريا قد دمرت قبل عدة سنوات في سوريا - في يناير 2016 ، أكد رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن آخر 75 اسطوانة من فلوريد الهيدروجين المملوكة لدى دمشق تم تدميرها ، وليس في أي ، بل في تكساس الأمريكية.هكذا أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في العام الماضي- ولا يوجد إنتاج للأسلحة الكيميائية في سوريا.

وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تقارير استفزازية عن غارات جوية في إدلب

نفت وزارة الدفاع الروسية تقارير إعلامية عن غارات جوية للاتحاد الروسي على مستشفى ومخبز على مشارف إدلب السورية. ووصفت المعلومات الشائعة في وزارة الدفاع بالاستفزاز المعلوماتي.

واعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان "تقارير وسائل الاعلام الاجنبية بشأن قصف لمستشفى ومخبز من قبل القوات الجوية الروسية في صباح يوم 30 يناير في منطقة أريحا‎ على المشارف الجنوبية لمدينة ادلب السورية هي استفزاز معلوماتي."



اكدت وزارة الدفاع أن الطيران الروسي في هذه المنطقة من سوريا لم يقم بأي مهام قتالية. لذا علقت الإدارة العسكرية الروسية على نشر وسائل الإعلام الأجنبية حول "الغارة الجوية الروسية في سوريا" ، التي يزعم أنها قتلت المدنيين. ويزعم أن التفجيرحدث في إدليب ، وهي المنطقة الوحيدة في سوريا التي كانت في أيدي المقاتلين لمدة سبع سنوات.

وفي وقت سابق ، نشرت منظمة المعارضة سيئة السمعة "المرصد السوري لحقوق الإنسان" معلومات مفادها أن الجيش الأمريكي والروسي خاضا معركة في محافظة الحسكة. ومع ذلك ، أعلنت وزارة الدفاع لاحقًا أن معلومة "الاشتباك" كانت "بدائية و مزيفة ".

الأطباء العسكريون الروس أنقذوا صحفية RT المصابة في سوريا

أنقذ أطباء الجيش الروسي حياة مراسلة" روسيا اليوم" وفاء شبروني ، التي أصيبت بجروح جراء انفجار لغم أثناء عملها في سوريا .وقد أبلغت عن ذلك دائرة الصحافة التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

بالأمس ، أصيب أحد موظفي "روسيا اليوم" عندما انفجر لغم في مدينة معرة النعمان‎ السورية بمنطقة إدليب.

وقال البيان "وفقا لقرار وزير الدفاع سيرجي شويجو ، وصل الأطباء العسكريون لمجموعة القوات الروسية في سوريا على الفور إلى مستشفى حماة بالمدينة".

أوضحت الإدارة أنه في أحد المرافق الطبية تم تقديم المساعدة الطارئة لشبروني. بعد تلقيها ، نُقِلت المراسلة ، يرافقها أطباء عسكريون روس ، إلى مستشفى عسكري في قاعدة حميم الجوية ، حيث تلقت علاجًا معقدًا أثناء الليل.

بالإضافة إلى ذلك ، عقدت دورتان من استشارات الطب عن بعد مع كبار المتخصصين في أكاديمية الطب العسكرية س. م. كيروف والمستشفى العسكري الرئيسي ن. ن. بوردنكو.



وفي الوقت الراهن ، يقدر الأطباء العسكريون حالة شبروني أنها خطيرة و لكن مستقرة. ويجري النظر في مسألة تسليمها إلى روسيا لتوفير رعاية طبية ذات مؤهلات عالية في إحدى المؤسسات الطبية .



وشكرت رئيسة تحرير "روسيا اليوم" و MIA مارجريتا سيمونيان الجيش الروسي ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو شخصيًا على إنقاذهما الصحفية.



"أريد أن أنحنى علنا لجيشنا وشخصيا لسيرجي شويغو من أجل إنقاذ وفاء." كتبت في رسالة على تيليجرام الخاصة بها.



وأكدت سيمونيان أن رئيس وزارة الدفاع الروسية "خلال دقائق" أمر بإرسال المساعدة للفتاة المصابة.



ويذكر ان ، صحفية "روسيا اليوم" وفاء شبروني كانت تعد تقريراً في إدلب عن المستودعات التي تركها المسلحون أثناء الانسحاب. أثناء التصوير ، انفجرت إحدى القذائف وأصابت الموظفًة الإعلاميًة.

إدلب هي المنطقة الوحيدة في سوريا التي استمرت في أيدي المقاتلين لمدة سبع سنوات . وفي وقت سابق ، أنشأت المنطقة لوقف التصعيد ، حيث انتقل الإرهابيون الذين رفضوا تسليم أسلحتهم في ضاحية دمشق من ضواحي دمشق ، شرق الغوطة والمناطق الجنوبية من الجمهورية العربية السورية.

الجيش السوري يعزز مواقعة في معرة النعمان المحررة



في اليوم السابق ، تمكن الجيش النظامي السوري من تحرير مدينة معرة النعمان ذات الأهمية الاستراتيجية ، وهي ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب ، من الجماعات الإرهابية. حدث ذلك بعد سبع سنوات من السيطرة عليها من قبل المسلحون.



تمكن الجيش السوري من محاصرة معرة النعمان من ثلاث جهات ، وبعدها دخل الجيش العربي السوري في معركة شرسة مع الإرهابيين من جبهة النصرة وعصاباتها المتحالفة معها. تكبد المسلحون خسائر فادحة ، وهرب الناجون شمالًا في اتجاه مدينة سراقب ومدينة أريحا في شمال غرب المحافظة.



الآن الجيش السوري يعزز مواقعة ، وبدأت الوحدات الهندسية في إزالة الألغام من المناطق السكنية.



يستمر الجيش العربي السوري في التجول في المناطق المحيطة بمعرة أن نعمان لاكتشاف الأنفاق والكهوف التي كان الجهاديون يؤويونها.

تمكن مراسل خاص لوكالة الأنباء الفيدرالية من زيارة معرة النعمان المحررة.

يذكرأن قوات الحكومة السورية أُجبرت على استئناف القتال في إدلب بسبب الاستفزازات العديدة التي قامت بها الجماعات المسلحة الغير قانونية: انتهك المسلحون اتفاق وقف إطلاق النار وهاجموا تحصينات جيش دمشق في المنطقة.

في الوقت الحالي ، تواصل وحدات الجيش السوري عملياتها ضد المنظمات الإرهابية في محافظة إدلب ، وهي تسير في عدة اتجاهات في وقت واحد. وفقًا لمصادر عسكرية ، فإن الجيش العربي السوري يخوض معارك شرسة مع الإرهابيين في محيط قرية وادي الضيف ، بالقرب من قرية معرشمشة ، التي تم تحريرها يوم السبت الماضي.