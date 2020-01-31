Военные РФ сопроводили в освобожденный город Маарет-эн-Нууман в Идлибе более сотни жителей

Маарет ан-Нуман, 31 января. Российские военнослужащие 30 января сопроводили в освобожденный несколько дней назад от боевиков город Маарет ан-Нуман в провинции Идлиб более 120 местных жителей, дав им возможность осмотреться перед возвращением домой после многолетнего вынужденного отсутствия.

Как сообщает представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Жмурин в поездке приняло участие более 120 вынужденных переселенцев, бежавших из города, когда его захватила террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на террритории РФ).

«Сегодня они при таком историческом событии присутствуют, когда узнали, что город освобожден, они уже могут выехать и посмотреть на прежние места проживания, чтобы потом вернуться в свои места и заниматься воспитанием детей, поднимать сельское хозяйство, жить нормальной мирной жизнью», — сообщил представитель ЦПВС.

Как говорят местные жители, многие из них отсутствовали 5-6 лет — с момента захвата города бандформированиями. Многие встретили своих соседей, которых не видели все эти годы.

В ЦПВС отметили, что на территории Идлибской зоны деэскалации до сих пор фиксируются нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. За последние сутки было зафиксировано 42 обстрела.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры освобожденного от боевиков города Маарет ан-Нуман.

1 Организация запрещена на территории РФ.