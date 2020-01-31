Депутат бундестага Ной рассказал, как НАТО обмануло СССР во времена Горбачева

Берлин, 31 января. НАТО нарушила обещание, данное СССР, и расширяется на Восток, подступая к границам России, заявил официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в бундестаге Германии Александер Ной.

Немецкий парламентарий напомнил, что в марте страны-члены НАТО начнут крупнейшие за 25 лет военные учения «Защитник Европы 2020» (Defender 2020), под предлогом мнимой «российской» угрозы. По мнению Ноя, на деле агрессором является Североатлантический альянс, а Россия придерживается оборонительной позиции.

Как говорит Александер Ной, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний НАТО не расширяться восточнее Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в альянсе. Немецкий политик считает, что это «непростительная ошибка ставшего менее дееспособного советского руководства при Горбачеве». Как отмечает Ной, уже в 1999 году, по принципу «открытых дверей» НАТО приступило к поэтапному расширению, которое продолжается до сегодняшнего дня.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала XXI века.

«После холодной войны США обоснованно сокращали свое военное присутствие в Европе. А сейчас американских солдат и вооружений в Европе более чем когда-либо», — заявил генсек Североатлантического альянса.

В учениях «Защитник Европы-2020» примут участие около 37 тысяч военных из разных государств. Только американская сторона намерена задействовать 13 тысяч единиц боевой техники.