В США пассажира рейса из Китая принудительно оставили на карантине

Вашингтон, 31 января. Гражданин США, прилетевший из китайского города Ухань, не смог покинуть военную базу в Калифорнии, где находился на карантине.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты эвакуировали около 200 дипломатов, членов их семей и других граждан США из китайского города Ухань, где располагается очаг вспышки заболеваемости коронавирусом. Пассажиры этого рейса были доставлены на территорию военной базы в Калифорнии, где их оставили на карантине, поскольку инкубационный период нового коронавируса может составлять до двух недель.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, никто не вступает в непосредственный контакт с эвакуированными, они находятся на ограниченной территории и не имеют возможности выйти за ее пределы.

Один из тех, кто прибыл рейсом из Китая, попытался покинуть базу, но в отношении него выпустили персональный запрет.

«Решение было принято в связи с неизвестным риском для общественности. Этот человек останется там, пока не будет подтверждено, что он здоров. Остальные пассажиры также остаются на базе и продолжают проходить обследование», — говорится в сообщении медицинских властей округа Риверсайд.

О вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, власти Китая сообщили в декабре прошлого года. На сегодняшний день коронавирус диагностирован более чем у 9800 человек, большинство из которых находятся на территории КНР. Заболевшие выявлены во всех китайских провинциях.

Число жертв заболевания выросло до 204. Случаи заражения коронавирусом нового типа выявлены также в Японии, Южной Корее, США, Франции, Финляндии, Австралии и других странах.