Москва, 31 января. Российская экономика, которая с 2014 года находится под санкциями Запада на данный момент по многим параметрам стабильнее чем когда-либо еще, пишет издание Financial Times.

В материале FT говорится, что несмотря на некоторое замедление экономического роста под воздействием санкций, экономика России развивается стабильнее, чем когда-либо еще. В качестве примера издание приводит создание Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 124 миллиардов долларов. При этом «экспортерам нашли новые рынки, а импортеры — внутренние альтернативы».

В статье подчеркивается, что такое положение дел возможно благодаря проведению «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия рестрикций Запада, а также большой удачи».

FT пишет, что немногие специалисты в области экономики оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в РФ на данный момент лучше именно в результате введения санкций. Россия ответила на ограничения в трех основных областях. В первую очередь Москва «затянула пояса», сократила государственные расходы, а также «заставила свои банки и крупные корпорации расчистить балансы».

Также эксперты отметили развитие программы импортозамещения и запрета ввоза продуктов питания из стран Европейского союза, для стимуляции развития внутреннего производства, и то, что Россия перенаправила доходы от продажи нефти и газа выше установленной отметки в ФНБ.

В конце материала говорится, что результаты данного курса впечатляют. Особенно отмечен тот факт, что госдолг Российской Федерации составляет 15%, в то время как средний аналогичный показатель по Евросоюзу достиг отметки в 80%.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы России по международным делам Наталья Поклонская заявила, что американские санкции напоминают книгу жалоб в магазине, от которой нет никакого толка.