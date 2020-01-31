Госдеп США внес КНР в «красный» список стран

Вашингтон, 31 января. Госдепартамент США включил Китай в «красный» список стран, посещение которых не рекомендовано для американских граждан.

«Красный» уровень является самым высоким из присваиваемых Госдепом в распространяемых рекомендациях для путешественников.

«Не путешествуйте в Китай из-за коронавируса нового типа, который был обнаружен в китайском Ухане», — говорится в документе, обнародованном ведомством накануне.

В Госдепартаменте США напомнили, что Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку заболеваемости новым коронавирусом «чрезвычайной ситуацией мирового масштаба».

«Путешественники должны быть готовы к тому, что будут введены ограничения на поездки в КНР. Тем, кто находится в Китае в настоящее время, следует рассмотреть вопрос об отъезде», — порекомендовали в Госдепе.

Соединенные Штаты разрешили своим дипломатам и членам их семей выехать из Китая из-за угрозы распространения вируса. Вместе с тем, как признали в Вашингтоне, США располагают «ограниченными возможностями» для оказания помощи американцам, находящимся в очаге распространения заболевания — городе Ухань провинции Хубэй.

Напомним, о пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, власти Китая сообщили в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание зафиксировано более чем у 9800 человек, 213 заболевших погибли.

Помимо Китая, новый коронавирус выявлен в 19 странах мира, в том числе в Австралии, Индии, Франции, Финляндии, США и других.