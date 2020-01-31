Режим ЧС введен в приграничном поселке Забайкалья из-за угрозы коронавируса

Чита, 31 января. В поселке Забайкальск около российско-китайской границе был введен режим чрезвычайной ситуации в превентивных целях, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

Отмечается, что в Забайкалье введены особые карантинные меры в районах, где находятся пункты пропуска через границу с Китаем.

«В Забайкальском районе действует режим повышенной готовности, а в самом поселке, где расположен международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск», для усиленной мобилизации ответственных ведомств и обеспечения безопасности граждан введен режим ЧС», — сказано в сообщении пресс-службы.

30 января власти Забайкалья сформировали ситуационный центр в связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом в КНР. Правительство региона принимает меры по возвращению местных жителей из Китая домой. В регионе случаев заражения выявлено не было.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за смертельного коронавируса в соседнем Китае.

Согласно последним данным, в КНР число погибших от вируса 2019-nCoV составляет 213 человек. Заражены более 9,3 тыс. жителей Китая. По данным ВОЗ за пределами Китая выявлено 98 случаев пневмонии, вызванной коронавирусом.