Взрыв прогремел в жилом доме во Владивостоке

Владивосток, 31 января. Во Владивостоке произошел взрыв в жилом доме, сообщает ЕДДС города.

ЕДДС подтверждает факт взрыва, однако не уточняет время и причину происшествия.

Также согласно сводке службы скорой медицинской помощи, за сутки медики выезжали на вызов, связанный со взрывом в жилом доме, где сообщалась о троих пострадавших.

Местные СМИ сообщают об одном погибшем, и одном или двух пострадавших. Однако официального подтверждения еще не было.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, пострадавшие были доставлены во Владивостокскую клиническую больницу №2.

«В больницу доставлены двое, все необходимые процедуры им проведены. В медицинском учреждении они пробудут несколько дней. Характер травм пока неизвестен», — сообщает пресс-служба краевой администрации.

Ранее сообщалось о взрыв неизвестного предмета в Нижнем Новгороде, где пострадали два человека. Двое сантехников проводили ремонтные работы в подвале дома. Они обнаружили неизвестный предмет и бросили его об стену. В результате удара предмет взорвался.